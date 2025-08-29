Βολουδάκη: Άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό μου γραφείο - Δεν θα με φιμώσουν

Άγνωστοι βανδάλισαν το γραφείο της Σέβης Βολουδάκη.

Στην καταγγελια πως άγνωστοι βανδάλισαν τα ξημερώματα το πολιτικό γραφείο της, προχώρησε μιλωντας στη Βουλή η υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη.

«Οι συνήθεις ύποπτοι κουκουλοφόροι προχώρησαν σε βανδαλισμούς στο γραφείο της και έγραψαν συνθήματα», ανέφερε, τονίζοντας πως μεταξύ άλλων, έγραψαν πως έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με όσους συγκαλύπτουν.

«Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω αυτά για τα οποία με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων. Δεν θα με κάνουν να σιωπήσω ούτε θα με σταματήσουν», πρόσθεσε.