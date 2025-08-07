Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Βανδαλισμός των κεντρικών γραφείων του ισραηλινού αερομεταφορέα El Al στο Παρίσι (Φωτογραφίες)

Βανδαλισμός των κεντρικών γραφείων του ισραηλινού αερομεταφορέα El Al στο Παρίσι (Φωτογραφίες)
Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ Μίρι Ρέγκεβ καταδίκασε μια «βάρβαρη και βίαιη πράξη εναντίον της El Al».

Η είσοδος των κεντρικών γραφείων του ισραηλινού εθνικού αερομεταφορέα El Al στο Παρίσι καλύφθηκε με κόκκινη μπογιά και γκράφιτι με εχθρικά συνθήματα που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, Τετάρτης προς Πέμπτη, με το Ισραήλ να καταδικάζει μια «βάρβαρη πράξη».

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν σήμερα το πρωί συνθήματα όπως «Palestine vivra, Palestine vaincra» («Η Παλαιστίνη θα ζήσει, η Παλαιστίνη θα νικήσει), «Fuck zionism» και «El Al Genocide Airline» γραμμένα στους τοίχους που περιβάλλουν την είσοδο του κτιρίου που στεγάζει την έδρα της εταιρείας, που βρίσκεται στο 3ο διαμέρισμα, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

{https://x.com/regev_miri/status/1953355779324416187}

Η πρόσοψη του κτιρίου και το έδαφος είχαν ψεκαστεί με κόκκινη μπογιά.

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ Μίρι Ρέγκεβ καταδίκασε μια «βάρβαρη και βίαιη πράξη εναντίον της El Al». «Περιμένω από τις γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίσουν τους εγκληματίες και να λάβουν αυστηρά μέτρα εναντίον τους», τόνισε. «Σήμερα είναι η El Al, αύριο είναι η Air France. Όταν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοινώνει δώρα στη Χαμάς, αυτό είναι το αποτέλεσμα», έγραψε η υπουργός.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στη Γαλλία Τζόσουα Ζάρκα επισκέφθηκε την κατεστραμμένη πρόσοψη αργά το πρωί, κάνοντας λόγο για μια «τρομοκρατική ενέργεια επειδή σκοπός της είναι να τρομοκρατήσει τους υπαλλήλους της El Al, να τρομοκρατήσει τους Ισραηλινούς πολίτες, να τους τρομάξει και να προσπαθήσει να τους κάνει να νιώσουν ανεπιθύμητοι, είτε στη Γαλλία είτε εκτός της χώρας τους».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό αερομεταφορέα, όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, «το περιστατικό συνέβη ενώ το κτίριο ήταν άδειο και δεν υπήρξε κίνδυνος για τους εργαζόμενους της εταιρείας». «Η El Al επιδεικνύει με υπερηφάνεια την ισραηλινή σημαία στην ουρά του αεροσκάφους της και καταδικάζει κάθε μορφή βίας, ιδιαίτερα εκείνη που βασίζεται στον αντισημιτισμό», πρόσθεσε η εθνική αεροπορική εταιρεία.

Στις αρχές Ιουνίου, εβραϊκές τοποθεσίες στο Παρίσι ψεκάστηκαν με πράσινη μπογιά και τρεις Σέρβοι κατηγορήθηκαν και φυλακίστηκαν με την υποψία ότι ενεργούσαν για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων μιας ξένης δύναμης, πιθανώς της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Γάζα: «Μοιάζει πολύ με γενοκτονία» - Αποστάσεις της αντιπροέδρου της Κομισιόν από Φον ντερ Λάιεν

Γάζα: «Μοιάζει πολύ με γενοκτονία» - Αποστάσεις της αντιπροέδρου της Κομισιόν από Φον ντερ Λάιεν

Διεθνή
Τι δεν είναι πρώτη είδηση

Τι δεν είναι πρώτη είδηση

Ο Πληροφοριοδότης
Ο Νετανιάχου επιμένει στην πλήρη κατάληψη της Γάζας, παρά τις αντιδράσεις στρατού κι αντιπολίτευσης

Ο Νετανιάχου επιμένει στην πλήρη κατάληψη της Γάζας, παρά τις αντιδράσεις στρατού κι αντιπολίτευσης

Διεθνή
Το σχέδιο του Νετανιάχου για την πλήρη κατοχή της Γάζας - Τι περιλαμβάνει

Το σχέδιο του Νετανιάχου για την πλήρη κατοχή της Γάζας - Τι περιλαμβάνει

Διεθνή

NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

healthstat.gr
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

healthstat.gr
ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

healthstat.gr