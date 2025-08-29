Games
Στην αντιπολίτευση ετοιμάζονται για εκλογές
Περιμένουν νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πιστεύουν ότι η ΝΔ δεν θα ανακάμψει δημοσκοπικά μετά την ΔΕΘ και εκτιμούν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θα θελήσουν να προλάβουν τη δημιουργία νέων κομμάτων.

Η οξύτητα στις επιθέσεις που γίνονται από το Μέγαρο Μαξίμου προς το ΠΑΣΟΚ, τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ερμηνεύονται από κορυφαία στελέχη της προοδευτικής αντιπολίτευσης ως ένδειξη εκλογικής αγωνίας.

Παρόλο που περιμένουν ότι ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα επαναλάβει τη δέσμευσή του για εκλογές την άνοιξη του 2027, στο τέλος της τετραετίας, θεωρούν ότι οι αποφάσεις του θα διαμορφωθούν με βάση τις δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο των εξαγγελιών του για φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης.

Και επειδή η κυρίαρχη εκτίμηση στα κομματικά επιτελεία της αντιπολίτευσης είναι ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να ανακάμψει δημοσκοπικά, προβλέπουν ότι θα ανοίξει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα βασικά επιχειρήματα. με τα οποία υποστηρίζεται αυτή η ανάλυση είναι τα εξής:

- Οι παροχές που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ έχουν σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί και μάλιστα έχουν ακουστεί ποσά μεγαλύτερα από αυτά στα οποία πιθανότατα θα φτάσει το «πακέτο».

- Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθει ξανά στην επικαιρότητα με νέα στοιχεία που συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται ακόμη περισσότερα ονόματα βουλευτών της ΝΔ στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που μελετά η Λάουρα Κοβέσι είναι ισχυρό, ενώ δεν μπορούν να είναι ήσυχοι ότι δεν θα έρθουν στη Βουλή δικογραφίες για άλλα σκάνδαλα σχετικά με διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.

- Η τραγωδία των Τεμπών δεν πρόκειται. να ξεχαστεί ούτε θα αλλάξει η άποψη που έχει η κοινωνική πλειοψηφία για τη συγκάλυψη που επιχειρήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης επειδή από το πόρισμα της Πυροσβεστικής δεν τεκμηριώνεται μεταφορά εύφλεκτου φορτίου. H Μαρία Καρυστιανού θα δώσει δυναμικό παρών στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της ΔΕΘ.

- Η πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά παραμένει ισχυρή και αυτή θα είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη για τον Κ. Μητσοτάκη, αφού πλήθος βουλευτών που φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν μπορεί να αναζητήσουν στέγη δεξιότερα.

- Αν δεν αλλάξει η κακή δημοσκοπική εικόνα για τη ΝΔ, οι εσωκομματικές διεργασίες θα εντατικοποιηθούν προς την κατεύθυνση της αναζήτησης λύσης με τρόπο που μπορεί να ασκήσει μεγάλη πίεση στην ηγεσία. Πολύ περισσότερο όταν η αντιμετώπιση της κυβέρνησης από τα ΜΜΕ δεν θα είναι τόσο ευνοϊκή όσο τα προηγούμενα χρόνια.

- Ο κατακερματισμός και οι ανταγωνισμοί στον προοδευτικό χώρο εξυπηρετούν την κυβέρνηση. Δεν έχουν λόγο να δώσουν χρόνο για πολιτικές πρωτοβουλίες που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή αυτής της βολικής για το κυβερνών κόμμα κατάστασης.

- Στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής τίποτα καλό δεν αναμένεται. Η διοίκηση Τραμπ είναι και απρόβλεπτη και αδιάφορη για τις ελληνικές ευαισθησίες στα ελληνοτουρκικά, ενώ όσο η ΕΕ αποδυναμώνεται πολιτικά τόσο πιο υποχωρητική γίνεται απέναντι στην Τουρκία.

