Ο Κουτσούμπας στη ΔΕΘ - Το πρόγραμμα

Ο Κουτσούμπας στη ΔΕΘ - Το πρόγραμμα Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας να παρευρεθεί στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεμβρίου.

Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ενόψει της ΔΕΘ.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 17.30 ο κ. Κουτσούμπας θα παραβρεθεί στο συλλαλητήριο που καλούν εργατικά σωματεία, συνδικάτα και φορείς της Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 19.30, θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Νωρίτερα, θα επισκεφθεί τον χώρο της ΔΕΘ-Helexpo και θα συναντηθεί με τη διοίκηση της.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μεταβεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, όπου θα μιλήσει, στις 20.45, στην πολιτική συγκέντρωση του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή», στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη.

