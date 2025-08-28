Έντονος διάλογος Μαρινάκη με δημοσιογράφο: Μην λαϊκίζετε, αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού (Βίντεο)

«Αθλιότητες Μαρινάκη επειδή δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις», καταγγέλλει η Νέα Αριστερά.

Ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν κάποια στιγμή ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε δημοσιογράφο ότι λαϊκίζει και έκανε λόγο για κάποιους που θέλουν να γίνουν influencers.

Ο Χρήστος Αβραμίδης ρώτησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τον πρόσφατο θάνατο της γυναίκας στην Αίγινα, που περίμενε το ασθενοφόρο. Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις για τις ελλείψεις και ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη αν φέρει ευθύνη η κυβέρνηση για τον θάνατο της γυναίκας, ή μόνο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος έκανε άλλες δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις για το ζήτημα και κάποια στιγμή ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε ότι κάνει «κατάχρηση» του briefing, επειδή πρόκειται για «ενημέρωση πολιτικών συντακτών, όχι ζητημάτων Υγείας».

«Είναι ανάξιο λόγου αυτό το θέμα δηλαδή;», ρώτησε ο δημοσιογράφος, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μην λαϊκίζετε, κύριε. Μην λαϊκίζετε κύριε με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θέλετε να κάνετε πολιτική να πολιτευτείτε. Μην λαϊκίζετε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το “είναι ανάξιο λόγου” στο δικό μου το στόμα δεν θα το βάζετε. Να το βάλετε στο δικό σας το στόμα, για να δημιουργήσετε εντυπώσεις, για να κόψετε αποσπασματικά ένα βιντεάκι γιατί εδώ πέρα έρχονται δημοσιογράφοι που θέλουν να ενημερωθούν και όχι να γίνουν influencers στο διαδίκτυο. Αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού. Εδώ δεν σας παίρνει να παίξετε τέτοιο παιχνίδι λαϊκισμού. Εδώ είναι πολύ σοβαρή διαδικασία, που έρχονται συνάδελφοί σας να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Το “είναι ανάξιο λόγου” ο θάνατος ενός ανθρώπου, αλλού. Εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Κι εμείς να ενημερωθούμε θέλουμε, για αυτό σας ρωτάμε συγκεκριμένα», αποκρίθηκε ο δημοσιογράφος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του είπε ότι δεν έχει τον λόγο.

Δείτε το απόσπασμα στο 26:40 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=PWsH5RSFy7k}

Νέα Αριστερά: Αθλιότητες Μαρινάκη, επιχείρησε να καταργήσει την ενημέρωση

«Αθλιότητες» χαρακτήρισε η Νέα Αριστερά τη στάση του Παύλου Μαρινάκη και τον κατηγόρησε ότι στοχοποίησε τον δημοσιογράφο και πως «επιχείρησε ουσιαστικά να καταργήσει» την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επειδή δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στοχοποίησε σήμερα τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη που τόλμησε να ρωτήσει για το ΕΣΥ και τον αδόκητο θάνατο μιας άτυχης γυναίκας στην Αίγινα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε ουσιαστικά να καταργήσει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών - την κατεξοχήν τακτική διαδικασία με τη συμμετοχή δημοσιογράφων κυβερνητικής λογοδοσίας σε όλο τον κόσμο. Στην πράξη, επειδή δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις, ο κ. Μαρινάκης θέλησε να καταργήσει την ίδια την ενημέρωση.

Κι όλα αυτά την ώρα που μια γυναίκα στην Αίγινα πέθανε αβοήθητη, αφού το ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ: το νησί έχει μόλις 3 αντί για 6 οδηγούς, ενώ οι εκκλήσεις για ενίσχυση αγνοήθηκαν εδώ και μήνες. Αντί για πολιτική αυτοκριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε το αδιανόητο: ότι αν θέλαμε 2-3 επιπλέον οδηγούς ασθενοφόρου στην Αίγινα, θα έπρεπε η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια: στην Αίγινα χάθηκε μια ζωή, στην κυβέρνηση χάθηκε η ντροπή.

Το επιχείρημα Μαρινάκη όμως δεν είναι απλά ο πιο ακραίος λαϊκισμός που θα μπορούσε να ακουστεί από έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι έτοιμος να δικαιολογήσει όλα τα περιστατικά θανάτων στο ΕΣΥ που αυξάνονται συνεχώς το τελευταίο διάστημα, αλλά μια πολιτική αθλιότητα που δεν σέβεται ούτε τη μνήμη των ανθρώπων που χάνονται, ούτε τους συγγενείς τους.

Όταν η η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει “λαϊκισμό” τον πόνο και τον θάνατο, τότε οι πολίτες καταλαβαίνουν ολοένα και περισσότερο ότι η χώρα κυβερνάται από κυνικούς χωρίς συνείδηση».