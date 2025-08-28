Κουτσούμπας για νέο πειθαρχικό: Θέλετε να βουλώσετε τα στόματα των εργαζομένων

«Η τρομοκρατία σας δεν θα περάσει, θα σπάσετε τα μούτρα σας όταν προσπαθήσετε να το εφαρμόσετε».

«Εργαλεία ωμής τρομοκρατίας» χαρακτήρισε τις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι φέρνει από την πίσω πόρτα την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο.

«Θέλετε να βουλώσετε τα στόματα των εργαζομένων. Η τρομοκρατία σας δεν θα περάσει, θα σπάσετε τα μούτρα σας όταν προσπαθήσετε να το εφαρμόσετε», ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ, υποστηρίζοντας πως «θεσπίζονται ποινές καρμανιόλα και εξαντλητικά πρόστιμα έως 100.000 ευρώ».

Αναφερόμενος στα μετρα που προετοιμάζεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, σημείωσε πως περιλαμβάνουν ένταση της εκμετάλλευσης, εντατικοποίηση της εργασίας αλλά και το νέο πειθαρχικό, λέγοντας πως τα όποια νέα μέτρα αποτελούν «περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι της κερδοφορίας».

Παράλληλα, μιλώντας για το Παλαιστινιακό, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε πως η απόφαση αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από το 2015 ισχύει στο ακέραιο, ενώ άφησε αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας: «περιμένουμε από εσάς του ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, να μας πείτε γιατί ανοίγετε θέμα επικαιροποίησης της απόφασης με μια επιστολή βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ, μιλώντας για δικαίωμα στην αυτοάμυνα, εξισώνοντας με αυτό τον τρόπο το θύτη με το θύμα».