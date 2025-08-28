ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην επανακατάθεση της τροπολογίας με την οποία ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η τροπολογία κατατέθηκε στο Σ/Ν του Υπ. Εσωτερικών που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στην σχετική ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η τροπολογία είναι πλήρως κοστολογημένη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται:

«Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα.

Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με ό,τι έπραξαν κυβερνήσεις χωρών οι οποίες βίωσαν ανάλογη οικονομική κρίση, αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων.

Η διατήρηση της κατάργησής τους επί 13 χρόνια μετά την νομοθέτηση του Ν.4093/2012 στερείται παντελώς δημοσιονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και συνταγματικής νομιμοποίησης. Ταυτόχρονα, η περικοπή των δώρων στο Δημόσιο αντίκειται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2041/2022/ΕΕ περί επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά σε μια δεδομένη κοινωνική ανάγκη καθώς τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων και δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα που απορρέει από την εργασία τους. Η καταβολή των δώρων θα έχει σημαντική επίδραση στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών αλλά και της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της».