Νέα Αριστερά: «Καταδικάζουμε το νέο πειθαρχικό στο δημόσιο - Στηρίζουμε την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ»

«Όχι στο πειθαρχικό φίμωτρο των δημοσίων υπαλλήλων» τονίζει κατηγορηματικά η Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που αφορά το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων.

Όπως επισημαίνεται, πίσω από τον τεχνοκρατικό τίτλο του νομοσχεδίου κρύβεται ένας μηχανισμός περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών και πειθάρχησης των εργαζομένων στο Δημόσιο. Το νέο πειθαρχικό δίκαιο επιταχύνει τις διαδικασίες εξέτασης παραπομπών, αποκλείοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων στα πειθαρχικά συμβούλια.

Ιδιαίτερο στόχο αποτελούν οι εκπαιδευτικοί, καθώς εκκρεμούν 2.500 παραπομπές που σχετίζονται με αντιστάσεις απέναντι στο αυταρχικό μοντέλο αξιολόγησης. Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι αντί η κυβέρνηση να ακούσει τη φωνή της εκπαίδευσης, ενισχύει τα εργαλεία εκφοβισμού και πειθάρχησης.

Το κόμμα τονίζει ότι «Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η δημοκρατία στους χώρους δουλειάς σε κενό γράμμα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο μόνο απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας.Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των δημοσίων υπαλλήλων που υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους.»

Η Νέα Αριστερά στηρίζει και συμμετέχει στη 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Η απεργία αυτή δεν αφορά μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να έχουν λόγο στις ζωές τους και στις δουλειές τους.

Είναι μια απάντηση απέναντι στη λογική της κυβέρνησης που θέλει ένα Δημόσιο σιωπηλό, πειθαρχημένο και πρόθυμο να λειτουργεί ως εργαλείο αυταρχισμού.

