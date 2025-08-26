Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο - Επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης του ΤΕΠ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο - Επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης του ΤΕΠ
Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το πρωί το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο, όπου είναι σε εξέλιξη εκτεταμένα έργα αναβάθμισης των υποδομών με αιχμή την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο μετατρέπεται σε υψηλών προδιαγραφών κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην Αττική.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, που πραγματοποιούνται σε φάσεις ώστε να μην επηρεάζεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, και οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο.

Το ανακαινισμένο Τμήμα θα καλύπτει έκταση 990 τετραγωνικών μέτρων, μεγαλύτερη κατά 282 τ.μ. συγκριτικά με την υφιστάμενη δομή, και θα στεγάζει υπηρεσίες για την υποδοχή και περίθαλψη ενός μεγάλου εύρους περιστατικών.

Μεταξύ άλλων, στο νέο ΤΕΠ θα λειτουργούν σύγχρονος χώρος διαλογής ασθενών για την άμεση αξιολόγησή τους, αίθουσα αναζωογόνησης για περιπτώσεις όπου κινδυνεύει η ζωή νοσηλευόμενου, περιπατητικό ιατρείο για τα ηπιότερα περιστατικά, ενιαία εξεταστήρια που θα καλύπτουν πολλές ειδικότητες, αίθουσα απολύμανσης και απομόνωσης μολυσματικών ασθενών, μικρό βιοχημικό εργαστήριο και θάλαμοι βραχείας νοσηλείας σε περίπτωση που χρειάζεται ολιγόωρη παρακολούθηση ενός ασθενούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους του Ιπποκρατείου, ακούγοντας τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η αναβάθμιση του ΤΕΠ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί μέρος ενός πλέγματος παρεμβάσεων που αποβλέπουν τόσο στην ενίσχυση του Ιπποκρατείου με προσωπικό όσο και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου το 2024 ανήλθε στα 94 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 87,9% συγκριτικά με το 2019, ενώ το ιατρικό προσωπικό την ίδια περίοδο έχει αυξηθεί κατά 16%.

Στο ίδιο πλαίσιο, υλοποιούνται επίσης έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου, με πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4,96 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του έτους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη

Πολιτική
Ακρίβεια, διακοπές και… ηλιοβασιλέματα: Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης

Ακρίβεια, διακοπές και… ηλιοβασιλέματα: Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης

Πολιτική
Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Οικονομία
ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές

Πολιτική

NETWORK

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

healthstat.gr
Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

healthstat.gr
Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, στο Vaslui της Ρουμανίας

Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, στο Vaslui της Ρουμανίας

ienergeia.gr
Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

ienergeia.gr
Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

healthstat.gr
«Όχι» από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου στις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων

«Όχι» από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου στις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων

ienergeia.gr
Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Κατάρ στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας με τον ομόλογό του, στην Ντόχα

Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Κατάρ στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας με τον ομόλογό του, στην Ντόχα

ienergeia.gr
Γιατί το παιδί σας δεν τρώει – Πότε να ανησυχήσετε

Γιατί το παιδί σας δεν τρώει – Πότε να ανησυχήσετε

healthstat.gr