Τι κρύβει η νέα γαλάζια επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Γιατί η κυβέρνηση δεν τον θέλει ως αντίπαλο.

Δεν έχασε την ευκαιρία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εξαπολύσει νέα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα μετά και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός στη Le Monde.

Ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να αφιερώσει ένα μέρος του πρώτου - για τη νέα πολιτική σεζόν - briefing για να επιτεθεί στον πρώην Πρωθυπουργό χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που παλαιότερα χρησιμοποιούσε η ακραία συντηρητική πτέρυγα της δεξιάς παράταξης για να αποδομήσει το κυβερνητικό έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Στους μόνους που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει. Η διακυβέρνησή του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς». Και αφού ο Παύλος Μαρινάκης διολίσθησε στην ακραία συντηρητική ρητορική έκανε και μια σύντομη αναφορά στην επιδόσεις της οικονομίας επί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι τότε προέκυψαν τα «ματωμένα πλεονάσματα».

Αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να δώσει μια πρώτη έμμεση απάντηση στον κ. Μαρινάκη εστιάζοντας την αντιπαράθεση αμιγώς σε θέματα πραγματικής οικονομίας, σε αυτά δηλαδή που επηρεάζουν άμεσα την τσέπη αλλά και σε μεγάλο βαθμό την ψήφο των πολιτών. Με μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρώην Πρωθυπουργός, υπενθύμισε την αναδιάρθρωση του χρέους και αναφέρθηκε την τρέχουσα ανάπτυξη που «ωφελεί μόνο μια μειοψηφία». Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη γενικευμένη διαφθορά που –όπως σημείωσε– έχει καταστεί πλέον συστημικό πρόβλημα. Ουσιαστικά χρησιμοποίησε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε στη γαλλική εφημερίδα για να υπενθυμίσει τα βασικά πεδία στα οποία συγκρίνονται οι κυβερνήσεις καθώς είναι αυτά που επηρεάζουν όλους τους πολίτες.

Όλα δείχνουν ότι η χθεσινή αντιπαράθεση αποτελεί ένα μόνο δείγμα της σύγκρουσης που θα ακολουθήσει ενόσω πλησιάζει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, η οποία θα προηγηθεί της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπό αυτό το πρίσμα, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τον τρόπο αλλά και το ύφος που θα επιλέξει το Μέγαρο Μαξίμου να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.

Ωστόσο, πηγές κοντά στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα σχολίαζαν με νόημα ότι η ένταση και το ύφος των επιθέσεων δεν αντανακλούν αυτοπεποίθηση, αλλά μάλλον έναν υπόγειο πολιτικό φόβο. Αν πράγματι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν αποτελούσε απειλή, δεν θα αφιερώνονταν τόσος χρόνος και τόσος επικοινωνιακός σχεδιασμός στην αποδόμησή του. Η συνεχής στοχοποίησή του με επιχειρήματα που παραπέμπουν σε άλλες εποχές, δείχνει περισσότερο μια κυβέρνηση που δυσκολεύεται να πείσει με το έργο της και επιλέγει να αναζητήσει αντιπάλους σε πρόσωπα του παρελθόντος, παρά να δώσει απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Αντί να συγκροτήσει μια θετική ατζέντα για το μέλλον, επενδύει στη σύγκρουση, συχνά διολισθαίνοντας σε φρασεολογία που θυμίζει πολιτικούς ανταγωνισμούς προηγούμενων δεκαετιών. Αυτός ο χειρισμός δεν δείχνει πολιτική αυτοπεποίθηση ανέφεραν χαρακτηριστικά – αντιθέτως, αποκαλύπτει έναν εκνευρισμό που υποδηλώνει ότι η πολιτική κυριαρχία δεν θεωρείται δεδομένη. Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Τσίπρα ξεπερνά τα στενά όρια της κομματικής αντιπαλότητας και ενδεχομένως σηματοδοτεί την έναρξη μιας βαθύτερης πολιτικής μάχης για την ηγεμονία όχι μόνο στον αλλά συνολικά στο πολιτικό σύστημα.