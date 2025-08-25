Games
Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη Φωτογραφία: Dimitris Kapantais / SOOC
«Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία της νέας σχολικής χρονιάς» γράφει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές!, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής βούλησης στη λύση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

«Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία της νέας σχολικής χρονιάς, που ξεκινά με χιλιάδες λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού και με εκατοντάδες σχολεία κλειστά. Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη δημοτικού είναι φέτος μόλις 71.181, καταγράφοντας μείωση 40% μέσα σε 15 χρόνια.Την ίδια στιγμή, μόνο σε Κεντρική Μακεδονία, ΑΜΘ, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, 232 σχολικές μονάδες θα μείνουν κλειστές. Οι επίσημες ανακοινώσεις θέτουν σε αναστολή 76 Δημοτικά και 156 Νηπιαγωγεία» σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Επισημαίνει πως «τα νούμερα αυτά είναι η σκληρή απόδειξη της οξείας δημογραφικής κρίσης και της ερήμωσης της υπαίθρου, που απειλεί το μέλλον της πατρίδας μας. Τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη και η περιφέρεια ερημώνει. Και ιδιαίτερα η ακριτική περιφέρεια, παρά τις υποκριτικές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη… Απαιτείται άμεσα σχέδιο και πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Κάτι που σαφέστατα δεν έχει η κυβέρνηση. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης να στηριχτούν οι νέες οικογένειες, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση επενδύσεων. Χρειάζεται ισχυρή Πολιτεία που θα δίνει οικονομικά κίνητρα, θα ασκεί δημόσιες πολιτικές και θα εγγυηθεί έναν ισχυρό καινοτόμο αγροτικό τομέα ποιοτικών ελληνικών προϊόντων» αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος.

»Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες, να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι της ΝΔ και να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια και την υπερφορολόγηση, ώστε να εκλείψει η ανασφάλεια που εμποδίζει πολλά νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια. Αυτές είναι οι ουσιαστικές πολιτικές που αρνείται να υλοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης. Η χώρα χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και αναβάθμισης της δημόσιας Παιδείας και όχι μόνο ανακαινίσεις κτηρίων. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν θα ευημερούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες στην ελληνική περιφέρεια ή οι οικογένειες, η νέα γενιά και τα σχολεία!» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος.

{https://twitter.com/SFamellos/status/1959986618514678213}

