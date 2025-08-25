ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη: Δίνει νέα διάσταση στον υπερθετικό βαθμό χυδαιότητας και τοξικότητας

Η απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον Μαρινάκη, μετά την επίθεση στον Τσίπρα.

Με δύο παροιμίες και έναν νέο ορισμό του υπερθετικού βαθμού του χυδαίου και του τοξικού απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ στον Παύλο Μαρινάκη, μετά την επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα.

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

«Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα», σημειώνει η ανακοίνωση.

«Δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση: 1. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, 2. Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σήμερα, Δευτέρα, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στην εφημερίδα Le Monde.

«Στον μόνον που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών. Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών», απάντησε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Από κει και πέρα, πώς είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει ούτε μια ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής; Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά. Χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε. Είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη. Είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου, ο κύριος Κοντονής. Είναι ο πρωθυπουργός που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά. Είναι πολύ γνωστά αυτά. Θεωρώ ότι είναι καλό να υπενθυμίζονται όταν επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά η κοινωνία δεν τα έχει ξεχάσει. Αν θέλει ο κ. Τσίπρας να επιστρέψει, δικαίωμά του. Δημοκρατία έχουμε, αλλά σίγουρα όλα αυτά θα έρχονται και ξανάρχονται και δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς», συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.