Ακρίβεια, διακοπές και… ηλιοβασιλέματα: Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης

Η ΔΕΘ θα αποτελέσει το θερμό πολιτικό τερέν ενός φθινοπώρου που ξεκινά με κοινωνικές πιέσεις και φόντο την αίσθηση μιας οικονομικής πραγματικότητας πολύ διαφορετικής από αυτή που περιγράφουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο Πρωθυπουργός.

Ολοένα και πιο κοντά έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και, ως εκ τούτου, η σύγκρουση για την οικονομία περνάει σε πρώτο πλάνο, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν προειδοποιητικές βολές για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων και νοικοκυριών ενόψει των εξαγγελιών από τον Πρωθυπουργό.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, νέα πολιτική κόντρα ξέσπασε μετά το «ηλιοβασίλεμα» που δημοσίευσε ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, αλλά και το κυριακάτικο σημείωμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της κριτικής της Κουμουνδούρου βρέθηκαν, για ακόμη μια φορά, τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την οικονομία και την ανακούφιση όσων πλήττονται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον κ. Σκέρτσο για έλλειψη ενσυναίσθησης, επισημαίνοντας ότι είπε στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές να κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους μια φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα που ανάρτησε ο ίδιος. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους επικοινωνιακές κινήσεις αποκαλύπτουν μια πλήρη αποσύνδεση της κυβέρνησης από την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να επικεντρώσει την κριτική του στη δυνατότητα των Ελλήνων να κάνουν διακοπές. Πρόσφατη έρευνα της Eurostat έδειξε ότι το 46% των Ελλήνων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν ούτε για μία εβδομάδα τον χρόνο, με το ποσοστό να εκτοξεύεται στο 52% σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η κριτική εντάθηκε ακόμα περισσότερο με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή το «κυριακάτικο σημείωμα του Πρωθυπουργού». «Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Φρόντισε στην επάνοδό του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για θλιβερές επιδόσεις της χώρας στην ΕΕ: «Ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα».

«Πάλι καλά που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το "κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους" όσοι δεν τα βγάζουν πέρα», συνεχίζει δηκτικά η ανακοίνωση, ανεβάζοντας τους τόνους ενόψει της ΔΕΘ.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύουν ότι η παρουσία του προέδρου του κόμματος στη ΔΕΘ θα σηματοδοτήσει μια πολιτική αντεπίθεση με αιχμή την οικονομία, θέτοντας στο επίκεντρο την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στα χαμηλά και μεσαία στρώματα, καθώς και παρεμβάσεις για τη ρύθμιση της αγοράς και την καταπολέμηση της ακρίβειας.

