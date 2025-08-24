Games
Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Έχει υπόψιν κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα;»

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Έχει υπόψιν κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα;» Φωτογραφία: Eurokinissi
Ανακοίνωση-απάντηση στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα τρία ερωτήματα που θέτει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ανακοίνωση-απάντηση στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει πως «από τη σημερινή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, προκύπτουν 3 εύλογα ερωτήματα:

Πρώτον, έχει υπόψιν του το ΠΑΣΟΚ κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα στους πολίτες;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και στον φόρο εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς και του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μειώσεις κατά σχεδόν 6% στις ασφαλιστικές εισφορές, τον μειωμένο ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα, τις συγκοινωνίες, την κατάργηση του φόρου των γονικών παροχών έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού κλπ.

Αντιθέτως δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας φορολογικός συντελεστής, με εξαίρεση την αύξηση του ΕΝΦΙΑ από το 2026 για τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών και των funds με σκοπό να τα διαθέσουν στην αγορά.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύει στη μείωση των φόρων και αυτό θα εξακολουθεί να πράττει, όπως δικαιολογημένα ζητούν οι πολίτες, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη.

Δεύτερον, αντιλαμβάνονται στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικών εσόδων;

Με λίγα λόγια, ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής σε οικονομικό πανεπιστήμιο, γνωρίζει ότι γίνεται να μειώνονται οι φόροι και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Αυτή την πολιτική εφαρμόζουμε από το 2019 και η αύξηση των εσόδων με μειωμένους συντελεστές οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

  • Στην μείωση της ανεργίας, καθώς 500.000 πολίτες πλέον έχουν δουλειά και ενώ ως άνεργοι πληρώνονταν από το κράτος μέσω των επιδομάτων ανεργίας, τώρα συνεισφέρουν στα έσοδα μέσω της φορολογίας και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.
  • Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με σημαντικά αποτελέσματα για τα δημόσια έσοδα και
  • Στην ανάπτυξη της οικονομίας, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Τρίτο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους;

Από πού θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε τα «λεφτόδεντρα» που υποσχόταν. Μήπως τα «ανακάλυψε» ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του;

Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, για ολόκληρες δεκαετίες, το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων» και των πολιτικών καιροσκόπων, που έπαιζαν με τις αγωνίες των πολιτών, μοιράζοντας λεφτά που δεν υπήρχαν και δίνοντας… «ακάλυπτες» υποσχέσεις. Έχουμε σίγουρα ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αφού κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, με πρώτο και κυριότερο το αυξημένο κόστος ζωής.
Ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε την απόσταση που μας χωρίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είναι να μεγαλώνουμε συνεχώς την «πίτα», μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη συνέχεια να εφαρμόζουμε μόνιμα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

