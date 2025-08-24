Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΠAΣOΚ για γυναικοκτονίες: «Η αδράνεια είναι συνενοχή, σπάμε τον κύκλο της βίας»

ΠAΣOΚ για γυναικοκτονίες: «Η αδράνεια είναι συνενοχή, σπάμε τον κύκλο της βίας» Φωτογραφία: Unsplash
«Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της εμφυλης βίας».

Στο θέμα των γυναικοκτονιών αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με ανακοίνωση του τομέα Ισότητας.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως: «Oι γυναικοκτονίες και αυτό το καλοκαίρι μας συγκλονίζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση. Δεν έχουμε να κάνουμε με “εγκλήματα πάθους”, ούτε με “οικογενειακές τραγωδίες”. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, πρόκειται για γυναικοκτονίες.

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για αυτά τα στυγερά εγκλήματα και στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Όμως, δεν αρκούν οι δηλώσεις θλίψης και οι ευχές, οι γυναίκες-θύματα απαιτούν δικαίωση και αλλαγή πολιτικής ώστε να σπάσει ο κύκλος της βίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της εμφυλης βίας, που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων εφαρμογής του ν.3.500/2006, με τις τροποποιήσεις που έφερε το 2024 και του 2025. Κατά την προσφιλή της μέθοδο προχώρησε για μια ακόμα φορά σε αποσπασματικού και επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις χωρίς ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και αγνοώντας τις πρόσφατες Συστάσεις της grevio.

Γι’ αυτό, ανάμεσα σε άλλα, απαιτούμε άμεσα:

  • Tην πλήρη εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πλήρη ενσωμάτωση των συστάσεων της grevio
  • Ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, με σταθερή χρηματοδότηση, περισσότερους ξενώνες, 24ωρες γραμμές βοήθειας, νομική και ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων
  • Συνεχή εκπαίδευση αστυνομικών, δικαστικών και υγειονομικών ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα «σημάδια» και να προστατεύουν αποτελεσματικά τις γυναίκες που απειλούνται
  • Εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για να σπάσει ο κύκλος της σιωπής και να αλλάξουν τα κοινωνικά στερεότυπα που τροφοδοτούν την έμφυλη βία

Κάθε καθυστέρηση στοιχίζει ζωές. Η κοινωνία απαιτεί δράση. Οι γυναίκες απαιτούν δικαίωση. Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η αδράνεια είναι συνενοχή. Σπάμε τον κύκλο της βίας».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Κώστας Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα»

Κώστας Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα»

Πολιτική
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με σκυμμένο κεφάλι στον εισαγγελέα - Η στιγμή που φτάνει στα δικαστήρια

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με σκυμμένο κεφάλι στον εισαγγελέα - Η στιγμή που φτάνει στα δικαστήρια

Ελλάδα
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αμετανόητος ο δράστης

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αμετανόητος ο δράστης

Ελλάδα
Το σημείωμα του Γιαννίτση

Το σημείωμα του Γιαννίτση

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

healthstat.gr
Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

healthstat.gr
Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr