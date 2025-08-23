Φάμελλος: Να πάρει θέση ο κ. Μητσοτάκης για τα οικονομικά ζητήματα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον πρωθυπουργό να πάρει θέση για τη μείωση του ΦΠΑ, της φορολογίας, τον 13ο και 14ο μισθό, τη 13η σύνταξη, την εισφορά αλληλεγγύης και την προσωπική διαφορά.

Για το σύνολο των θεμάτων της πολιτικής επικαιρότητας στη Γάζα, την Ουκρανία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη ΔΕΘ και τις πυρκαγιές, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στο Πρώτο Πρόγραμμα (Α. Βιτάλης).

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, είπε μεταξύ άλλων, πως: «Είναι απάνθρωπο, αποτρόπαιο, εγκληματικό αυτό που εξελίσσεται στη Γάζα και στην Παλαιστίνη και ευρύτερα, με το σχέδιο εποικισμού. Απαράδεκτο σχέδιο εποικισμού που φαίνεται ότι υλοποιεί ο κύριος Νετανιάχου, αλλά και με το σχέδιο εισβολής που ξεκίνησε στη Γάζα, ήδη στα πρώτα του βήματα και στο λιμό που επιβεβαιωμένα από τον ΟΗΕ υλοποιεί ένα δολοφονικό σχέδιο ο κύριος Νετανιάχου με πάρα πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο και στο Ισραήλ. Δεν μπορούμε να μένουμε παρατηρητές, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να αντιδράσουμε ως άνθρωποι, ως πολίτες. Η δημοκρατία και η ελευθερία και η ζωή είναι βασικές αξίες της ζωής μας.

Πιστεύω ότι πρέπει και η Ελλάδα να ξυπνήσει και ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και η Ευρώπη. Δεν διαφωνώ καθόλου με τη δήλωση κατά του σχεδίου εποικισμού, αλλά πρέπει να επιβληθούν πιο άμεσα μέτρα. Και εδώ δεν χρειάζονται μόνο δηλώσεις, χρειάζονται μέτρα και τα μέτρα πρέπει να είναι κυρώσεις. Αυστηρές κυρώσεις σε επίπεδο Ευρώπης και ο ΟΗΕ κατά του κυρίου Νετανιάχου που υλοποιεί αυτό το δολοφονικό σχέδιο.

Πρέπει να υπάρχει άμεση εκεχειρία στη Γάζα, να διακοπεί κάθε σχέδιο εποικισμού μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης και ταυτόχρονα θα πρέπει μαζί με την εκεχειρία και την ανθρωπιστική βοήθεια να γίνει η επιστροφή όλων των ομήρων, αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Εδώ πρέπει να πω ότι γι αυτό χρειαζόμαστε ισχυρή διεθνή κοινότητα και ισχυρούς θεσμούς και οργανισμούς. Δεν αρκούν οι δηλώσεις. Χρειάζονται μέτρα. Σε αυτή την κατεύθυνση ζήτησα κι εγώ να πάρουμε όσες πρωτοβουλίες μπορούμε και όλα τα προοδευτικά κόμματα να απαιτήσουμε όχι απλά να ζητήσουμε από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει μέτρα. Είναι θετικό το ότι μεγάλες χώρες ανακοινώνουν ότι προγραμματίζουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης».

Για την Ουκρανία

Ακολούθως για την Ουκρανία ο κ. Φάμελλος δήλωσε πως: «Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς και καλό είναι να μην μένουμε στο επίπεδο των προβλέψεων και των υποθέσεων για τόσο σοβαρά θέματα, όπως είναι η ειρήνη, το πιο σοβαρό θέμα του πλανήτη. Θέλω να πω εκ των προτέρων ότι κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να σώσει ακόμη και μία ζωή και να προχωρήσει ένα βήμα την ειρήνη, σαφέστατα και είναι αναγκαία.

Όμως αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν δύο βασικές αρχές. Η μία αρχή είναι να εφαρμόζεται με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι τον νόμο του ισχυρού. Δηλαδή να μην επαφίεται μέσα στον νόμο του ισχυρού και στις διαθέσεις των ισχυρών. Και το δεύτερο είναι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να γίνονται ή πρέπει έστω από δω και μπρος να γίνονται με την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι συζητήσεις αυτές πρέπει να γίνονται σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια, για να πω και τα δικά μας, αυτές οι πρωτοβουλίες χρειάζονται και μια πολύ πιο ισχυρή Ευρώπη.

Είναι γεγονός ότι αυτή η συζήτηση γίνεται καθυστερημένα. Η Ευρώπη έπρεπε να είναι ισχυρή και να έχει τη δική της πολιτική σφραγίδα, πολύ νωρίτερα θα έλεγα εγώ και προλαμβάνοντας την απαράδεκτη καταδικαστέα εισβολή στην Ουκρανία ή επιλύοντας την και παρεμβαίνοντας ειρωνεύτηκα τις πρώτες μέρες άμεσα.

Όμως δυστυχώς η Ευρώπη δεν έχει ισχυρή εξωτερική πολιτική. Αποδείχτηκε δυστυχώς, διότι η Ουκρανία ήταν μια πρώτη ισχυρή απόδειξη της χρεοκοπίας της ηπείρου μας, της Ευρώπης. Είναι πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά η χρεοκοπία δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία. Συνδέεται όμως και με την οικονομία και προμηνύει και άσχημες μέρες, περισσότερες άσχημες μέρες και στην οικονομία και στην κοινωνία».

Για την Κύπρο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέφερε πως: «Κάθε φορά που μιλάγαμε για την Ουκρανία και καταδικάζουμε θυμίζουμε στους ευρωπαϊκούς λαούς ευρωπαϊκούς ηγέτες ότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία είναι σε κατοχή εδώ και 50 χρόνια και αναφέρομαι στην Κύπρο γιατί πρέπει να διεκδικούμε ισότιμα όλα, αν θέλετε, τα ζητήματα της ειρήνης, αλλά και του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της εδαφικής ακεραιότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Και σε αυτό είμαστε κάθετοι».

Για τις πυρκαγιές

Αποτιμώντας την πρόσφατη περιοδεία που έκανε σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, σχολίασε πως: «Επισκέφθηκα την τελευταία εβδομάδα την Ανατολική Αττική, δύο δήμους της Ανατολικής Αττικής, δύο δήμους της Αχαΐας, τον Δήμο Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία και δυο δήμους του Ζηρού και της Άρτας στην Ήπειρο, που είχαν μεγάλες πυρκαγιές. Τεράστιες εκτάσεις στην περιοχή της Ηπείρου ήταν μια έκταση 50.000 στρεμμάτων περίπου, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα των πυρκαγιών. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που πράγματι και λόγω της κλιματικής κρίσης είναι μια πραγματικότητα, έχει να κάνει με την πρόληψη που έχει να κάνει με την δασική πολιτική, τις δασικές υπηρεσίες που δεν υλοποιούνται ολοκληρωμένα στην χώρα μας».

Συνέχισε λέγοντας πως: «έχει να κάνει με τον επιχειρησιακό συντονισμό της αντιμετώπισης, άρα την επάρκεια της Πολιτείας και του Υπουργείου του Αρμόδιου, όπου εδώ πρέπει να πω ότι δεν μπορεί να γίνει αντιμετώπιση των πυρκαγιών όταν η κυβέρνηση έχει αφήσει πολλά κενά στην Πυροσβεστική και αντιμετωπίζει τους συμβασιούχους πυροσβέστες που ζητούν μόνιμες προσλήψεις με ΜΑΤ και δακρυγόνα.

Και υπάρχει και ένα ζήτημα σήμερα ανοιχτό, γιατί τώρα μιλάμε για τις επιπτώσεις και την αποκατάσταση, που είναι ότι η πολιτεία πρέπει να αναλάβει την αποκατάσταση όχι μόνο των καμένων εκτάσεων αλλά και της λειτουργίας της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στις περιοχές αυτές. Άρα θα πρέπει να καλύψει η πολιτεία, η κυβέρνηση, το κράτος τη ζημιά που δημιουργήθηκε.

Και αυτό σημαίνει προφανώς τους ελέγχους σε κατοικίες, σε κτήρια, σε περιουσία και την αποζημίωση για το σύνολο της ζημιάς, αλλά να υπάρξει μία αναστολή πλειστηριασμών, δόσεων και υποχρεώσεων για όσους έχουν πληγεί. Γιατί και να υπάρχει ταυτόχρονα και μία αποκατάσταση του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, το οποίο επίσης έχει σοβαρά προβλήματα γιατί υπάρχει κίνδυνος να ερημώσει η ύπαιθρος στις περιοχές που πέρασε η πυρκαγιά.

Και εδώ λοιπόν χρειάζονται κάποια εργαλεία μικροπιστώσεων, που σε κάθε περίπτωση όμως σημαίνει ότι πρέπει να είναι η πολιτεία εκεί.

Μην αφεθούν οι δήμοι που είναι έτσι και αλλιώς αδύναμοι μόνοι τους, να διαχειριστούν αυτή τη στιγμή ένα τοπίο το οποίο είναι γεμάτο στάχτες. Πρέπει να υπάρχουν τοπικές λειτουργίες κράτους οργανωμένου και αυτό είναι μια απαίτηση που έχουμε καταθέσει εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οφείλω να πω ότι και όλα όσα περιέγραψα είναι δημόσιες πολιτικές. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι απεχθάνεται οτιδήποτε δημόσιο και τις δημόσιες πολιτικές.

Γι αυτό και έχει οδηγήσει και σε ένα αδυνάτισμα και αυτών των εργαλείων που είναι κρίσιμο για την επόμενη μέρα, λαμβάνοντας υπόψιν και την κλιματική κρίση».

Για τη ΔΕΘ και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα

Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: «Πράγματι, θα υπάρχει μία κατάθεση οικονομικών προγραμμάτων και προτάσεων για την επόμενη μέρα και από τον πρωθυπουργό και από τους πολιτικούς αρχηγούς. Εδώ εμείς έχουμε ήδη τοποθετηθεί με σημαντικές προτάσεις, τις οποίες έχουμε ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει θέση, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ, η μείωση της φορολογίας, κάτι το οποίο ζητάει και η Ευρώπη και καθυστερεί ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και η ενίσχυση του εισοδήματος με το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, 13ο και 14ο μισθό, 13η σύνταξη, εισφορά αλληλεγγύης και προσωπική διαφορά. Βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη να καθυστερεί πολύ, να πάρει θέση σε αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία, που είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και ο πλουραλισμός της οικονομίας.

Είναι γεγονός ότι η έκθεση θα μας δώσει τη δυνατότητα για μια διευρυμένη συζήτηση για το που έχει φτάσει η Ελλάδα, για το πως δεν αξιοποιήθηκε η έξοδος από τα μνημόνια και για το πως έχουμε έναν πολλαπλασιασμό σκανδάλων, διαφθοράς αλλά και φτωχοποίησης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, έχουμε καταθέσει και εγώ προσωπικά πολύ πριν εκλεγώ πρόεδρος και ο Αλέξης Τσίπρας, την ανάγκη να υπάρχει ενότητα και ισχυροποίηση του προοδευτικού χώρου.

Και πρέπει να σας πω ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έγινε πρόσφατα, στο οποίο ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαίωσε με πολύ ισχυρό τρόπο και με πολύ αν θέλετε μεγάλη ανανέωση και του πολιτικού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ, μια διπλή ανάγκη να υπάρχει προοδευτική στην χώρα προοδευτική προοπτική στη χώρα και ταυτόχρονα να ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καταλύτη, το στήριγμα αυτής της προοδευτικής πολιτικής.

Αυτό το σχέδιο ακριβώς υλοποιούμε όλοι μαζί και πρέπει να σας πω ότι και εγώ προσωπικά, λαμβάνοντας το μήνυμα μετά την αποχώρηση και του Αλέξη Τσίπρα για την ανάγκη επανεκκίνησης που δεν ήταν πράγματι τα αποτελέσματα αυτά που θέλαμε το πρώτο διάστημα, υλοποιούμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή αυτό το σχέδιο.

Γι αυτό έχω πάρει και τις πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου έχουμε, αν θέλετε μία κοινή στόχευση, να υπάρξει συνεννόηση προοδευτικών δυνάμεων».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πως: «δεν έχει, κατά την άποψή μας και την άποψή μου, ολοκληρωθεί η συζήτηση στη Βουλή με βάση τον κοινοτικό κανόνα για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής. Υπήρξε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Υπήρξε ένα στήσιμο, επιτρέψτε μου τον όρο, που κράτησε λιγότερο από δέκα βουλευτές μέσα στην αίθουσα 70, τόσες επιστολικής ψήφους και άλλους τόσους, αν θέλετε στο σπίτι τους, γιατί δεν μπορούσε να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αυτό αποτελεί προσβολή και παραβίαση των κοινοβουλευτικών κανόνων.

Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θα βάλουμε ζήτημα στη Διάσκεψη των Προέδρων. Το έχουμε ζητήσει ήδη επίσημα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε μπροστά σε κάτι τέτοιο, ούτε να υποτιμούμε τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα.

Είναι ακραίο αυτό που έχει συμβεί. Και ξέρετε, μεταφέρει και μία πεποίθηση στον κόσμο ότι κάτι θέλει να κρύψει ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό είναι χειρότερο, αν θέλετε ότι χωρίς να προχωράνε διαδικασίες ελέγχου επιβεβαιώνει το σκάνδαλο της διαπλοκής και της διαφθοράς. Γιατί εκεί κλάπηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ των αγροτών.

Νομίζω ότι αυτά που έχουμε ήδη στην δικογραφία είναι συνταρακτικά και πάρα πολλά. Υπάρχουν πέρα από τους βουλευτές, τους υπουργούς που υπάρχουν στην πρόταση της προκαταρκτικής επιτροπής και αναφέρομαι δηλαδή στον κ. Βορίδη και στον κύριο Αυγενάκη. Υπάρχει αναφορά σε άλλα δέκα τουλάχιστον στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και του Μαξίμου.

Μέσα στη δικογραφία υπάρχει αναφορά ότι οι έλεγχοι για τους κτηνοτρόφους έπαιρναν έγκριση πρώτα από τα γραφεία των βουλευτών γιατί ήταν ψηφοφόροι τους. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα του 2025 και να μην το ελέγχουμε, είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Μιλάμε για μια μεγάλη κλοπή αλλά και για μια διαφθορά. Η διαφθορά και η διαφάνεια είναι βασικό πρόβλημα στην ανάπτυξη μιας χώρας. Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς; Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία στην αγορά».