Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Βloomberg: Διπλωματική ήττα της χώρας

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Βloomberg: Διπλωματική ήττα της χώρας Φωτογραφία: Eurokinissi
Τι αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για διπλωματική ήττα της χώρας κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η Βουλή της ανατολικής Λιβύης υπό την ηγεσία του Χαφτάρ είναι έτοιμη να επιτρέψει στην Τουρκία να προχωρήσει σε έρευνες στα ύδατα της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Αν επιβεβαιωθεί μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη φιάσκο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κάποτε διαφήμιζε τις σχέσεις της με την πλευρά Χαφτάρ και πλέον οι λιβυκές προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη: Από την πιθανή αποδοχή του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βεγγάζη και τη συμφωνία σεισμικών ερευνών με την Τουρκία, αλλά και με τη συνολική στάση της χώρας στο μεταναστευτικό».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης υποστηρίζει: «Τελικά το μόνο που μένει είναι οι πρόσφατες άνευ περιεχομένου δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη για τήρηση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Λιβύης και οι επικοινωνιακοί λεονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η χώρα όμως καταγράφει μια ακόμα διπλωματική ήττα. Απαιτείται έστω και εκ των υστέρων η ελληνική κυβέρνηση να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε Βεγγάζη και Τρίπολη για την υποχρέωση έμπρακτου σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και τη νομιμότητα, από το μεταναστευτικό έως το Δίκαιο της Θάλασσας».

Κλείνοντας ζητά ο πρωθυπουργός «να ενημερώσει τι πραγματικά συμβαίνει με την Εξωτερική Πολιτική της χώρας, δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε από τον διεθνή Τύπο τις εξελίξεις για την Ελλάδα».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Φάμελλος: Να πάρει θέση ο κ. Μητσοτάκης για τα οικονομικά ζητήματα

Φάμελλος: Να πάρει θέση ο κ. Μητσοτάκης για τα οικονομικά ζητήματα

Πολιτική
Bloomberg: Η Ελλάδα σε δικαστική διαμάχη με επενδυτές για τα warrants του 2012

Bloomberg: Η Ελλάδα σε δικαστική διαμάχη με επενδυτές για τα warrants του 2012

Διεθνή
Να στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας τις εκδηλώσεις για την Παλαιστίνη

Να στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας τις εκδηλώσεις για την Παλαιστίνη

Παιχνίδια Εξουσίας
Φάμελλος: «Επείγουσα η αποζημίωση των πληγέντων από τις φωτιές χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις»

Φάμελλος: «Επείγουσα η αποζημίωση των πληγέντων από τις φωτιές χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις»

Πολιτική

NETWORK

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr
Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

healthstat.gr