Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Για την κυβέρνηση έφταιγε ο Πελετίδης, οι πολλές εστίες, οι εμπρηστές, ο στρατηγός άνεμος, αλλά όχι, ποτέ η ίδια.

Οι πυρκαγιές στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας δεν ήσαν σαν όλες τις άλλες.

Η στάση της κυβέρνησης, από πλευράς πολιτικής διαχείρισης, αναδεικνύει την αδιαφορία της για την Αχαΐα, αλλά κυρίως, μια αίσθηση «τιμωρίας» απέναντι σε ένα δημοκρατικό «γαλατικό χωριό» που αν δει κανείς πέρα από τα όρια της εκλογικής καταγραφής, επιμένει να κινείται σε προοδευτική κατεύθυνση.

Η δεξιά κυβέρνηση της ΝΔ τιμώρησε και συνεχίζει να τιμωρεί την πυρόπληκτη Αχαΐα.

Η Πάτρα και οι Αχαιοί πολίτες άκουσαν (και είδαν) πρωτοφανή πράγματα πριν, κατά την διάρκεια και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των περασμένων ημερών:

1. Άκουσαν εμβρόντητοι την βουλευτή της Ν.Δ. κα. Βούλτεψη, την ώρα μάλιστα της καταστροφής και ενώ η φωτιά ακόμα έκαιγε, να ισχυρίζεται ότι οι πυρκαγιές και οι συνεπακόλουθες καταστροφές οφείλονται στην έλλειψη εθελοντών πυροσβεστών!

2. Άκουσαν τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. Κεφαλογιάννη αφενός λίγους μήνες πριν να ισχυρίζεται ότι «η χώρα μας είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο» και πριν καλά καλά σβήσει η φωτιά τον άκουσαν, να επιρρίπτει τις ευθύνες …στην δημοτική αρχή του Κώστα Πελετίδη.

Αλήθεια, πότε ξανά υπήρξε δήλωση υπουργού(!) κατά συγκεκριμένου δημάρχου για οποιαδήποτε πυρκαγιά;

Και γιατί δεν υπήρξε αντίστοιχη δήλωση για τον «γαλάζιο» περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ.Φαρμάκη;

Τα κίνητρα ήταν προφανώς (χυδαία) κομματικά και η έμμεση απειλή για το παρόν και το μέλλον δεν στρεφόταν κατά του κ.Πελετίδη, αλλά κατά των πολιτών της Πάτρας που τόλμησαν στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, να κάνουν μια άλλη-μη γαλάζια-μη αρεστή πολιτική επιλογή.

Ακόμα και αν θυμηθεί κανείς την πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι, ουδείς πότε τόλμησε να ρίξει την ευθύνη στους τοπικούς δημάρχους, ενώ με βάση και τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων η ευθύνη αφορούσε τους επιχειρησιακούς παράγοντες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και την Πολιτική Προστασία(σημ. αθωώθηκαν οι τοπικοί δήμαρχοι Ραφήνας και Μαραθώνα).

Για πρώτη φορά στην Πάτρα κατηγορήθηκαν ουσιαστικά οι ίδιοι οι πολίτες για τις εγκληματικές ευθύνες μιας κυβέρνησης, που κυβερνά ήδη για 7η χρονιά.

3. Οι Πατρινοί και οι Αχαιοί άκουσαν από τα γνωστά παπαγαλάκια των ΜΜΕ και από συνήθεις τοπικούς γαλάζιους «χειροκροτητές» της κεντρικής εξουσίας ότι «δεν κάηκε η Πάτρα και ότι, η φωτιά δεν είχε μπει στον αστικό ιστό». Πανηγύριζαν δηλαδή που καιγόταν κατυ αναλογία η Κυψέλη, αλλά όχι το Σύνταγμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η περιοχή της Αρόης ή τα Μποζαϊτικα, περιοχές που ανήκουν ανήκουν στο δήμο της Πάτρας, βρίσκονται σε απόσταση μόλις 2χλμ από τη κεντρική πλατεία Γεωργίου στην καρδιά της πόλης!

4. Οι Πατρινοί δεν είδαν τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται την Πάτρα και τις πυρόπληκτες περιοχές, για να αναλάβει έστω και καθυστερημένα τις ευθύνες του. Ο κ. Μητσοτάκης είχε χρόνο λίγες ημέρες πριν να κόψει τις κορδέλες της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου (που παρεμπίπτοντος έκλεισε για πολλές ώρες κατά την διάρκεια της φωτιάς), αλλά δεν θεώρησε σκόπιμο να συμπαρασταθεί στους εκατοντάδες συμπολίτες μου, που έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις και αγροτικές εκτάσεις, καταστρεφόμενοι οικονομικά (και όχι μόνο).Ξεμπέρδεψε με ένα απλό κυβερνητικό κλιμάκιο, γιατί φαίνεται ο ίδιος είχε άλλες δουλειές. Σε άλλες περιπτώσεις άλλων περιοχών που δεν είχαν καεί 11.000 στερέματα ο ΠΘ είχε κάνει σχετική επίσκεψη(βλ Αττική).

5. Οι Πατρινοί δεν είδαν και δεν άκουσαν έστω και μετά τις καταστροφές κανένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αποκατάσταση των πληγών της Πάτρας(παρά μόνο αόριστες και καθυστερημένες υποσχέσεις δια του κ. Λιβάνιου). Βέβαια όσο στηρίχθηκε η Εύβοια με το «σχέδιο Μητσοτάκη-Μπένου» ή η Θεσσαλία μετά τον «Daniel» άλλο τόσο θα στηριχθεί και η Αχαΐα. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, δεν τηρούνται ούτε τα προσχήματα. Πάνω από 284 σπίτια και επιχειρήσεις έγιναν στάχτη, καταστράφηκε σημαντικό τμήμα αγροτικής παραγωγής(αρδευτικά έργα, δρόμοι κλπ), θα προκύψει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα(πλημμύρες, διαβρωτικά κλπ.) αλλά το αυτί των αρμοδίων δεν ιδρώνει. Η αδιαφορία για την Πάτρα που φαίνεται «δεν είναι δική μας» είναι παροιμιώδης.

Ούτε ένα σχέδιο…

Ούτε ένας «Μπένος»…

Ούτε καν μια συνέντευξη Τύπου…

6. Οι Πατρινοί άκουσαν μια κυβέρνηση που οχυρώθηκε για άλλη μια φορά πίσω από το «112» που χρήσιμο και αναγκαίο είναι, αλλά μπορεί να γίνει «φονικό όπλο», όταν δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός.

Για παράδειγμα, τι είχαν προβλέψει επιχειρησιακά για την μετακίνηση των ηλικιωμένων, των παιδιών, των ΑμεΑ, όταν είχαν την ιδέα, να σημάνουν την εκκένωση μέσα στη νύχτα μιας μικρής πόλης(!) 7.700 κατοίκων(βλ. Κάτω Αχαΐα); Με ποια μέσα έπρεπε να μετακινηθεί ο κόσμος, για να πάει να μείνει που άραγε το υπόλοιπο της νύχτας και ποιος θα βοηθούσε την εκκένωση στο πεδίο;

7. Οι Πατρινοί δεν άκουσαν ούτε είδαν κάτι, για να μην επαναληφθούν ξανά οι ίδιες εικόνες. Τι θα γίνει με την δασοπροστασία και τις αντιπυρικές ζώνες, με τις προσλήψεις στην Πυροσβεστική για να μην κοιμούνται οι πυροσβέστες στην άσφαλτο, με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα απαρχαιωμένα, πως θα αποκατασταθούν και με ποια κονδύλια οι χαμένες περιουσίες, ποια είναι τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που θα γίνουν για να μην πνιγεί η πόλη το Φθινόπωρο και οι γύρω περιοχές, πόσοι υπάλληλοι θα προσληφθούν στους ΟΤΑ κλπ.;

Καμία απάντηση για την Πάτρα που τόλμησε να επιμένει προοδευτικά.

8. Οι Αχαιοί τέλος δεν είδαν καμία παραίτηση Υπουργού για την μεγάλη καταστροφή. Που σημαίνει, ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη άρα «όλα έγιναν καλώς καμωμένα».

Για την κυβέρνηση έφταιγε ο Πελετίδης, οι πολλές εστίες, οι εμπρηστές, ο στρατηγός άνεμος, αλλά όχι, ποτέ η ίδια.

«Κυβέρνηση μηδενικής ευθύνης» είναι όχι μια ανίκανη αλλά μια αχρείαστη και επικίνδυνη κυβέρνηση.

Η Πάτρα και η Αχαΐα δεν πρόκειται θα φοβηθούν τους Μητσοτάκηδες και τους Κεφαλογιάννηδες.

Άλλωστε τι να φοβηθούν από τους ανύπαρκτους φραπέδες και χασάπηδες της πολιτικής…

Οι πολίτες της Αχαΐας όμως οφείλουν να ανοίξουν την συζήτηση για τις πολιτικές πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης, για την προστασία του περιβάλλοντος για την στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών και να απαιτήσουν από την τοπική και κεντρική εξουσία να επιδείξει σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Οι Αχαιοί «να τιμωρήσουν» την κυβέρνηση μέσα από τη συλλογική συζήτηση και δράση.

Στην κάλπη άλλωστε, σίγουρα ξέρουν πως να τιμωρήσουν τους «τιμωρούς».

(O Διονύσης Τεμπονέρας είναι Δικηγόρος)