Φάμελλος από Αχαΐα: Χωρίς ισχυρή πολιτεία οι πολίτες θα πληρώσουν διπλό τίμημα από τα ελλείμματα του Μητσοτάκη

«Αν δεν υπάρχει ισχυρή πολιτεία για να στηρίξει τους πολίτες, τότε οι πολίτες θα πληρώσουν διπλό τίμημα από τα ελλείμματα του κ. Μητσοτάκη» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος πραγματοποιεί επισκέψεις σε πυρόπληκτες περιοχές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφτηκε την Τετάρτη πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, ενώ σήμερα Πέμπτη επισκέπτεται πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.

«Η μεγάλη φωτιά στην Πάτρα, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα προετοιμασίας και πρόληψης δασικών πυρκαγιών, έχει αναδείξει το μεγάλο θέμα της αποκατάστασης» σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος, από την Αχαϊα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσθέτοντας ότι «εδώ στην περιοχή, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την αγροτική παραγωγή, η οποία κυριολεκτικά έχει μείνει στον αέρα».

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «έχουν καταστραφεί δεκάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα και χρειάζεται να εγκατασταθεί τώρα ένα κλιμάκιο της πολιτείας, το οποίο να στηρίξει και τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους, αλλά και να βοηθήσει να γίνει η αποκατάσταση της αγροτικής παραγωγής».

«Αν δεν υπάρχει ισχυρή πολιτεία για να στηρίξει τους πολίτες, τότε οι πολίτες θα πληρώσουν διπλό τίμημα από τα ελλείμματα του κ. Μητσοτάκη.» τονίζει χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος και επισημαίνει πως: «Και γιατί δεν προετοίμασε κατάλληλα την πολιτεία για να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά, αλλά και γιατί δεν είναι παρόντες και παρούσες σήμερα εδώ, που τους χρειάζεται η Αχαΐα Θα υπάρχουν δύο λόγοι ερήμωσης τελικά της υπαίθρου. Και για τους δύο λόγους θα ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης».

