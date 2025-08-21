Games
Γεωργιάδης για το ΕΣΥ: «Δεν θέλω να μου πείτε μπράβο, με σιχαίνεστε, δεν σας αρέσω, αλλά όχι οτι το σύστημα καταρρέει»

Γεωργιάδης για το ΕΣΥ: «Δεν θέλω να μου πείτε μπράβο, με σιχαίνεστε, δεν σας αρέσω, αλλά όχι οτι το σύστημα καταρρέει»
Για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας σε εκπομπή.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραχώρησε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, με επίκεντρο τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα τόνισε ότι έγιναν ειδικές προσλήψεις στα ΤΕΠ, ανακαινίσεις και αλλαγή μηχανημάτων, ενώ μειώθηκε στο μισό ο χρόνος αναμονής, τονίζοντας ότι όλα αυτά δεν γίνεται να μην αποτελούν βελτίωση του συστήματος: «Εγώ δεν θέλω να μου πείτε μπράβο, μην μου πείτε μπράβο, σας ενοχλεί να μου πείτε μπράβο, δεν αντέχετε, με σιχένεστε, φωνάζω, δεν σας αρέσω καμία αντίρρηση, αλλά μη λέτε οτι το σύστημα καταρρέει, πείτε μια καλή κουβέντα για το σύστημα, μην πείτε για τον Γεωργιάδη».

Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Μάχη των γιατρών να τον επαναφέρουν

Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Μάχη των γιατρών να τον επαναφέρουν

Πολιτική

Σχολιάζοντας τα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία αρκετοί πολίτες δήλωσαν ότι δεν έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ο υπουργός τόνισε ότι αναμένει σημαντική βελτίωση την επόμενη χρονιά, ενώ υπερασπίστηκε το ελληνικό σύστημα, υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην βρήκε θεραπεία λόγω εισοδήματος».

Για τη Eurostat ανέφερε ότι βασίζεται σε δημοσκοπήσεις, οι οποίες, όπως είπε, συνήθως παρουσιάζουν αρνητική εικόνα. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επενδύει σε σύστημα αυτοαξιολόγησης, που καταγράφει άμεσα τις εμπειρίες των χρηστών.

Αναφερόμενος στα κενά στα νοσοκομεία, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις, αλλά υπογράμμισε πως η εικόνα βελτιώνεται, καθώς το προσωπικό είναι περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο.

Διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επικουρικοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους και ότι οι ετήσιες προσλήψεις φτάνουν τις 4.000-5.000. Σύμφωνα με τον ίδιο, φέτος τα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 82%.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ευλογία» τη συγκυρία με το Ταμείο Ανάκαμψης, εκφράζοντας τη δέσμευση ότι θα παραδώσει ένα ΕΣΥ καλύτερο από ποτέ. Τέλος, τόνισε πως η πραγματική εικόνα, με βάση τα ερωτηματολόγια των πολιτών, είναι θετικότερη από την επικρατούσα αντίληψη, επισημαίνοντας ότι «ενώ το 2024 απαιτούνταν τρεις μήνες για ραντεβού σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ, σήμερα χρειάζονται μόλις δύο ημέρες».

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε μετά από ανακοπή καρδιάς

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε μετά από ανακοπή καρδιάς

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Τσουκαλάς για ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας

Τσουκαλάς για ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας

Πολιτική
Μπράβο Υπουργέ: Από 14.5% στο 21.6% το ποσοστό όσων δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ

Μπράβο Υπουργέ: Από 14.5% στο 21.6% το ποσοστό όσων δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ

Ο Πληροφοριοδότης
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: Έσπευσαν να «πανηγυρίσουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: Έσπευσαν να «πανηγυρίσουν» οι έμποροι της μιζέριας

Υγεία
Επίθεση Κασσελάκη σε Γεωργιάδη: «Είστε υπουργός Υγείας ή Προπαγάνδας;»

Επίθεση Κασσελάκη σε Γεωργιάδη: «Είστε υπουργός Υγείας ή Προπαγάνδας;»

Πολιτική

Κατά 65% μειώθηκε η επιφάνεια που κάηκε στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου τον Ιούλιο

Κατά 65% μειώθηκε η επιφάνεια που κάηκε στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου τον Ιούλιο

ienergeia.gr
Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

healthstat.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: 2 Νεκροί στην Ελλάδα – Στα 47 τα κρούσματα

Ιός Δυτικού Νείλου: 2 Νεκροί στην Ελλάδα – Στα 47 τα κρούσματα

healthstat.gr
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο πολιτικός

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο πολιτικός

healthstat.gr
ECDC: Ρεκόρ εξάπλωσης ασθενειών από κουνούπια στην Ευρώπη

ECDC: Ρεκόρ εξάπλωσης ασθενειών από κουνούπια στην Ευρώπη

healthstat.gr
Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

ienergeia.gr
Συνελήφθη στην Ιταλία ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream

Συνελήφθη στην Ιταλία ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream

ienergeia.gr
H Tesla μείωσε Σχεδόν στο Μισό το Μηνιαίο Μίσθωμα των Μοντέλων της στο Ην. Βασίλειο

H Tesla μείωσε Σχεδόν στο Μισό το Μηνιαίο Μίσθωμα των Μοντέλων της στο Ην. Βασίλειο

ienergeia.gr