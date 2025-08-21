Γεωργιάδης για το ΕΣΥ: «Δεν θέλω να μου πείτε μπράβο, με σιχαίνεστε, δεν σας αρέσω, αλλά όχι οτι το σύστημα καταρρέει»

Για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας σε εκπομπή.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραχώρησε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, με επίκεντρο τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα τόνισε ότι έγιναν ειδικές προσλήψεις στα ΤΕΠ, ανακαινίσεις και αλλαγή μηχανημάτων, ενώ μειώθηκε στο μισό ο χρόνος αναμονής, τονίζοντας ότι όλα αυτά δεν γίνεται να μην αποτελούν βελτίωση του συστήματος: «Εγώ δεν θέλω να μου πείτε μπράβο, μην μου πείτε μπράβο, σας ενοχλεί να μου πείτε μπράβο, δεν αντέχετε, με σιχένεστε, φωνάζω, δεν σας αρέσω καμία αντίρρηση, αλλά μη λέτε οτι το σύστημα καταρρέει, πείτε μια καλή κουβέντα για το σύστημα, μην πείτε για τον Γεωργιάδη».

Σχολιάζοντας τα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία αρκετοί πολίτες δήλωσαν ότι δεν έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ο υπουργός τόνισε ότι αναμένει σημαντική βελτίωση την επόμενη χρονιά, ενώ υπερασπίστηκε το ελληνικό σύστημα, υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην βρήκε θεραπεία λόγω εισοδήματος».

Για τη Eurostat ανέφερε ότι βασίζεται σε δημοσκοπήσεις, οι οποίες, όπως είπε, συνήθως παρουσιάζουν αρνητική εικόνα. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επενδύει σε σύστημα αυτοαξιολόγησης, που καταγράφει άμεσα τις εμπειρίες των χρηστών.

Αναφερόμενος στα κενά στα νοσοκομεία, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις, αλλά υπογράμμισε πως η εικόνα βελτιώνεται, καθώς το προσωπικό είναι περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο.

Διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επικουρικοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους και ότι οι ετήσιες προσλήψεις φτάνουν τις 4.000-5.000. Σύμφωνα με τον ίδιο, φέτος τα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 82%.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ευλογία» τη συγκυρία με το Ταμείο Ανάκαμψης, εκφράζοντας τη δέσμευση ότι θα παραδώσει ένα ΕΣΥ καλύτερο από ποτέ. Τέλος, τόνισε πως η πραγματική εικόνα, με βάση τα ερωτηματολόγια των πολιτών, είναι θετικότερη από την επικρατούσα αντίληψη, επισημαίνοντας ότι «ενώ το 2024 απαιτούνταν τρεις μήνες για ραντεβού σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ, σήμερα χρειάζονται μόλις δύο ημέρες».