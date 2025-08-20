Επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι

Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι (Abdel Fatah El-Sisi), είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του το Γραφείο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, ενώ οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα.