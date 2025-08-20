Games
Νέα Αριστερά για Eurostat: Ντροπιαστική πρωτιά της Ελλάδας - Ώρα για επανίδρυση του ΕΣΥ

Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
«Μητσοτάκης- Γεωργιάδης “βλέπουν” αναβάθμιση του ΕΣΥ, τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν τη διαλυτική πολιτική στην υγεία».

Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για «ντροπιαστική πρωτιά» της Ελλάδας αναφορικά με τα στοιχεία της Eurostat για την περίθαλψη και τονίζει πως είναι ώρα για επανίδρυση του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ σε ποσοστό πολιτών (21,9%) που δήλωσαν πως δεν έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα το 2024.

«Την ίδια στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον κ. Γεωργιάδη “βλέπουν” αναβάθμιση του ΕΣΥ, τα στοιχεία της Eurostat έρχονται να επιβεβαιώσουν τις συνέπειες της διαλυτικής πολιτικής της ΝΔ στη δημόσια υγεία, την οποία βιώνουν καθημερινά οι πολίτες», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στην επικοινωνία, «αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς γιατρό».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Ντροπιαστική πρωτιά της Ελλάδας στην υγειονομική ανισότητα - Ώρα για επανίδρυση του ΕΣΥ

Την ίδια στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον κ. Γεωργιάδη «βλέπουν» αναβάθμιση του ΕΣΥ, τα στοιχεία της Eurostat έρχονται να επιβεβαιώσουν τις συνέπειες της διαλυτικής πολιτικής της ΝΔ στη δημόσια υγεία, την οποία βιώνουν καθημερινά οι πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στην ΕΕ σε ανικανοποίητες ανάγκες υγείας: το 2024 με 21,9 % των πολιτών να μην λαμβάνουν την περίθαλψη που χρειάζονταν, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 3,6 %. Πρόκειται για πολιτική επιλογή της κυβέρνησης που επενδύει στην επικοινωνία, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς γιατρό.

Ιδιαίτερα οι πιο αδύναμοι πλήττονται: το 6% των πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας έμεινε χωρίς φροντίδα, ενώ η χώρα μας κατέχει τη μεγαλύτερη ανισότητα στην ΕΕ (διαφορά 12,7 μ.μ. μεταξύ φτωχών και μη φτωχών).

Η Νέα Αριστερά προτείνει την επανίδρυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας:

• Αναβάθμιση και καθολική κάλυψη σε όλες τις δομές, με έμφαση σε υπηρεσίες που καταρρέουν (δημόσια υγεία, αποκατάσταση, ανακουφιστική φροντίδα).

• Αποϊδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και πλήρη επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα του.

• Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με δίκαιη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου - τέλος στον διαχωρισμό “ασφαλισμένος/ανασφάλιστος”.

• Άμεσα μέτρα: αύξηση δαπανών υγείας στο 7,5% του ΑΕΠ, μαζικές προσλήψεις, ανανέωση υποδομών, διπλασιασμός μισθών υγειονομικών και κίνητρα για απομακρυσμένες περιοχές.

Χρέος της Νέας Αριστεράς είναι να μην αφήσει την κοινωνία έρμαιο σε μια πολιτική που μετατρέπει την υγεία σε εμπόρευμα, αλλά να ανοίξει τον δρόμο για ένα ισχυρό, δημόσιο και καθολικό ΕΣΥ, στην υπηρεσία όλων των πολιτών».

