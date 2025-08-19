Games
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ: Απαραβίαστο συνόρων, άμεση εκεχειρία
Η τοποθέτηση του Κ.Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε νωρίτερα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Διεθνή

Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

