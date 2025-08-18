Games
ΣΥΡΙΖΑ για ενδεχόμενο επιστροφής Δημητριάδη: Ένδειξη πανικού Μητσοτάκη, επιδιώκει καλύτερους όρους για την πτώση

«Ο κ.Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δημοσιεύματα περί επιστροφής Δημητριάδη στο κυβερνητικό επιτελείο.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φημολογούμενη -όπως αναφέρει- επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη στο επιτελείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Άλλο ένα σύμπτωμα φόβου, άλλη μια κίνηση πανικού, άλλη μια αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου» τονίζει η Κουμουνδούρου, για να προσθέσει: «Ο κ.Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Πέρα από την αλλαγή του εκλογικού νόμου Μητσοτάκη – Βελόπουλου που αδιαμφισβήτητα δείχνει ηττοπάθεια και αδυναμία διαβάζουμε ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται την τυπική επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη στο στενό καθημερινό επιτελείο του.

Τρία χρόνια πριν ο στενός συνεργάτης του κ.Μητσοτάκη υποχρεωνόταν να παραιτηθεί από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η παραίτηση αποτελούσε ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

Άλλο ένα σύμπτωμα φόβου, άλλη μια κίνηση πανικού, άλλη μια αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου. Ο κ.Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του. Αυτονόητο για μια κυβέρνηση που δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια την παρακμή της αλλά είναι πανθομολογούμενη στο εσωτερικό της.

