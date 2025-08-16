Κ. Τσουκαλάς: Ακρίβεια, χρέος και σκάνδαλα είναι η πραγματικότητα της κυβέρνησης

Όσα δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Απάντηση στον Άκη Σκέρτσο έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας, αναφερόμενος σε στοιχεία για την ποιότητα ζωής των Ελλήνων.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Ο κ. Σκέρτσος φαίνεται πως νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση και σε άλλη ιστορική περίοδο.

Δεν εξηγούνται αλλιώς οι ακατανόητες δηλώσεις του.

Στην απογευματινή ανάρτησή του αναφέρεται σε σταθερή βελτίωση, ενώ στην αμέσως προηγούμενη παραδέχτηκε πως φέτος λιγότεροι Έλληνες σε σχέση με πέρυσι μπορούν να πάνε διακοπές.

Δυστυχώς για τον κ. Σκέρτσο, το βίωμα των πολιτών δεν προσδιορίζεται απο τα excel του και τις ευφάνταστες «30 +2 παρεμβάσεις» όπως βαφτίζει κάθε φορά τα χιλιοειπωμένα μέτρα, που εξαγγέλλονται ξανά και ξανά.

Η ακρίβεια που «τρώει» μισθούς και συντάξεις, το διογκούμενο ιδιωτικό χρέος, η έλλειψη χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τα σκάνδαλα είναι η πραγματικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Του ευχόμαστε καλή επάνοδο στο 2025. Η αλήθεια απελευθερώνει»., καταλήγει.