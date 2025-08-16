Γεωργιάδης για Νοσοκομείο Χανίων: «Με 73 εφημερεύοντες σε ημέρα αργίας δεν το λες και κατάρρευση του ΕΣΥ»

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας.

«Με 73 εφημερεύοντες σε ημέρα αργίας εκ των οποίων 17 διευθυντές δεν το λες και κατάρρευση του ΕΣΥ για να ξέρουμε και τί λέμε!» έγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά, όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Μήνυμα που μου έστειλε ο κ. Μπέας Διοικητής του Γ. Νοσοκομείου Χανίων:

«Λίγα λόγια για την Εφημερία της 15ης Αυγούστου στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύνολο Εφημερευόντων 73 εκ των οποίων 1 Συντονίστρια Διευθύντρια , 16 Διευθυντές (9 σε ενεργό εφημερία - 5 Μικτή - 2 Ετοιμότητας ) , 13 Επιμελητές Α’ (7 σε ενεργό εφημερία , 2 Μικτή , 4 Ετοιμότητας), 18 Επιμελητές Β’ (9 σε Ενεργό εφημερία , 4 Μικτή , 5 Ετοιμότητας) , 5 Επιστημονικό Προσωπικό και 20 Ειδικευόμενοι!

Αριθμός Προσελεύσεων 255 εκ των οποίων 36 εισαγωγές .

Πέρα από τα πάμπολλα , δύσκολα, περιστατικά που αφορούσαν στον Παθολογικό Τομέα θα ήθελα να σταθώ στο Χειρουργικό .

Μια 45 χρονη , θύμα ενδοοικογενειακής βίας , μαχαιρωμένη στο θώρακα , ένας 83 χρόνος πολύ τραυματίας , θύμα τροχαίου ατυχήματος, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ , μια περίσφιγμένη κήλη , μια οξεία σκωληκοειδίτιδα , και δυο νέα παιδιά νοσηλευόμενα στην Χειρουργική και Ορθοπεδική κλινική αντίστοιχα αιτία τροχαίου ατυχήματος. Συνεχόμενα χειρουργεία μέχρι τα ξημερώματα. Υποκλίνομαι με σεβασμό και θαυμασμό προς Όλους! Είναι μεγάλη Τιμή και Ευθύνη να διοικώ αυτόν τον Οργανισμό! Χρόνια Πολλά κάθε καλό σε όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειες του , Χρόνια Πολλά σε ´Ολο τον κόσμο με Υγεία!»

