Στην Τήνο για Δεκαπενταύγουστο ο Δένδιας: «Ευλογία να παραστώ στη λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Στο μνημόσυνο επί του περιπολικού σκάφους «Μυκονιός» στη θαλάσσια περιοχή της Τήνου & στην τελετή κατάθεσης στεφάνων στον υγρό τάφο πεσόντων του καταδρομικού «Έλλη», κατά τον τορπιλισμό στις 15/8/1940, με τον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού Αντιναύαρχο Δημήτριο Ε. Κατάρα ΠΝ. Είθε η μνήμη τους να είναι αιώνια!» έγραψε σε post του.

{https://x.com/nikosdendias/status/1956263189882266087}

Σε άλλη ανάρτηση έγραψε: «Στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μυκόνου, Μήλου και λοιπών νήσων κ.κ. Δωρόθεου Β’, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Κυβέρνησης στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είχα την ευλογία να παραστώ επίσης στη λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης. Τη διαχρονική Μητρική Εικόνα και Παρουσία, σημείο αναφοράς του απανταχού Ελληνισμού και Προστάτιδα των Ενόπλων μας Δυνάμεων».

{https://x.com/NikosDendias/status/1956290916232126849}

{https://x.com/NikosDendias/status/1956234430512549981}