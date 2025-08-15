Games
Μήνυμα Μητσοτάκη για Δεκαπενταύγουστο: Η μέρα αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς

Μήνυμα Μητσοτάκη για Δεκαπενταύγουστο: Η μέρα αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς Φωτογραφία: Eurokinissi
Αναφέρθηκε στα «στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές μας».

Από τα Χανιά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει τις ευχές του για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας επισημαίνοντας ότι «η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς. Να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα».

Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Tην μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας στην Κοίμηση της Θεοτόκου, σήμερα Δεκαπενταύγουστο, στο μέσον του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές όσο και τις συλλογικές δυσκολίες. Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μία ημέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης. Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση. Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα την δύναμη εκείνη, να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μία αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια την δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας με την Παναγία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά»

