ΠΑΣΟΚ για φωτιές: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό κράτος» στον εαυτό του; - Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση;

Τρεις ερωτήσεις απευθύνει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, μετά τις τοποθετήσεις του Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Παύλου Μαρινάκη για τις φωτιές.
«Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;», είναι τα ερωτήματα που έθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς.
Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «παρουσίασαν μία ρόδινη εικόνα» για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών, επεσήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς και σημείωσε ότι «σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν».
Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ διερωτάται αν ο Παύλος Μαρινάκης συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ότι δεν αποκλείει «σχέδιο αποσταθεροποίησης» πίσω από τις φωτιές.
Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών.
Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν.
Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του.
Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε:
Υ.Γ. Τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κα Βούλτεψη. Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη που δεν αποκλείει “σχέδιο αποσταθεροποίησης” πίσω από τις πυρκαγιές;».