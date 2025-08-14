Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για φωτιές: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό κράτος» στον εαυτό του; - Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση;

ΠΑΣΟΚ για φωτιές: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό κράτος» στον εαυτό του; - Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση; Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ μετά τις τοποθετήσεις Κεφαλογιάννη και Μαρινάκη για τις φωτιές.

Τρεις ερωτήσεις απευθύνει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, μετά τις τοποθετήσεις του Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Παύλου Μαρινάκη για τις φωτιές.

«Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;», είναι τα ερωτήματα που έθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «παρουσίασαν μία ρόδινη εικόνα» για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών, επεσήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς και σημείωσε ότι «σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Γραμμή άμυνας» με επίθεση στον Πελετίδη - «Κατώτερος των περιστάσεων, εγκληματικές και επικίνδυνες οι δηλώσεις για το 112»

«Γραμμή άμυνας» με επίθεση στον Πελετίδη - «Κατώτερος των περιστάσεων, εγκληματικές και επικίνδυνες οι δηλώσεις για το 112»

Ελλάδα

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ διερωτάται αν ο Παύλος Μαρινάκης συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ότι δεν αποκλείει «σχέδιο αποσταθεροποίησης» πίσω από τις φωτιές.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών.

Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν.

Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του.

Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε:

Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;

Υ.Γ. Τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κα Βούλτεψη. Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη που δεν αποκλείει “σχέδιο αποσταθεροποίησης” πίσω από τις πυρκαγιές;».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

ΚΚΕ: Άθλια επίθεση της κυβέρνησης στον Πελετίδη, φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής

ΚΚΕ: Άθλια επίθεση της κυβέρνησης στον Πελετίδη, φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής

Πολιτική
Φωτιά στην Πάτρα: Κανονικά σε λειτουργία το Καραμανδάνειο - Επέστρεψαν οι ασθενείς μετά την εκκένωση

Φωτιά στην Πάτρα: Κανονικά σε λειτουργία το Καραμανδάνειο - Επέστρεψαν οι ασθενείς μετά την εκκένωση

Πολιτική
Ζαχαριάδης κατά Βούλτεψη και Κεφαλογιάννη για τις φωτιές

Ζαχαριάδης κατά Βούλτεψη και Κεφαλογιάννη για τις φωτιές

Πολιτική
Φωτιά: 15 «κόκκινα» και 46 «κίτρινα» κτίρια στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Φωτιά: 15 «κόκκινα» και 46 «κίτρινα» κτίρια στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Ελλάδα

NETWORK

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

healthstat.gr
Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr