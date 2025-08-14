ΠΑΣΟΚ για φωτιές: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό κράτος» στον εαυτό του; - Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση;

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ μετά τις τοποθετήσεις Κεφαλογιάννη και Μαρινάκη για τις φωτιές.

Τρεις ερωτήσεις απευθύνει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, μετά τις τοποθετήσεις του Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Παύλου Μαρινάκη για τις φωτιές.

«Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;», είναι τα ερωτήματα που έθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «παρουσίασαν μία ρόδινη εικόνα» για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών, επεσήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς και σημείωσε ότι «σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν».

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ διερωτάται αν ο Παύλος Μαρινάκης συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ότι δεν αποκλείει «σχέδιο αποσταθεροποίησης» πίσω από τις φωτιές.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών.

Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν.

Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του.

Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε:

Υ.Γ. Τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κα Βούλτεψη. Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη που δεν αποκλείει “σχέδιο αποσταθεροποίησης” πίσω από τις πυρκαγιές;».