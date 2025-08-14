Games
Αναγνωστοπούλου: Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα

Αναγνωστοπούλου: Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα
Δήλωση της Σίας Αναγνωστοπούλου για την διακοπή της υδροδότησης στον δήμο Πατρέων και τη δυτική Αχαΐα.

«Ζητάμε από τον ΔΕΔΔΗΕ την άμεση αποκατάσταση των βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο του δήμου Πατρέων και του δήμου Δυτικής Αχαΐας και συγκεκριμένα στις πυρόπληκτες περιοχές, όπου η καταστροφή του δικτύου ηλεκτροδότησης έχει σταματήσει και τη λειτουργία της υδροδότησης», τονίζει σε δήλωσή της η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου.

«Μεγάλες περιοχές πυκνοκατοικημένες είναι χωρίς νερό. Δεν χρειάζεται επιχειρηματολογία για να καταλάβει κανείς την κρισιμότητα της έλλειψης νερού σε αυτές τις συνθήκες. Ζητάμε λοιπόν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δικτυο και περιμένουμε χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Η επείγουσα κινητοποίηση είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και ασφάλειας», καταλήγει η δήλωση.

