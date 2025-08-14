Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας

Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας Φωτογραφία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
Οι πολίτες κουράστηκαν απο μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει σχέδιο για τη χώρα, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σοφία Βούλτεψη, προσπάθησε χθες να ρίξει την ευθύνη στους πολίτες για τις πυρκαγιές, λέγοντας πως το πρόβλημα είναι ο αριθμός των εθελοντών», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας ότι «θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό».

«Όμως, δεν είπε κάτι καινούργιο. Επανέλαβε με ωμό τρόπο αυτό, που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και έξι χρόνια», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Σημειώνει πως «σύμφωνα με την καλοπληρωμένη κυβερνητική προπαγάνδα για ό,τι συμβαίνει, είτε είναι οι πυρκαγιές που απειλούν τον αστικό ιστό οπως συνέβη στην Πάτρα, και σβήνουν πια στη θάλασσα είτε είναι τα πανάκριβα τιμολόγια ρεύματος, είτε είναι οι κοινωνικές ανισότητες, είτε είναι τα σκάνδαλα διασπάθισης των δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, πάντα φταίνε οι πολίτες, φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίνε οι χρόνιες παθογένειες, φταίνε οι παγκόσμιες εξελίξεις. Δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση».

«Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι «οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

«Δεν συμφωνώ, να σεβόμαστε τους εθελοντές»: Νέο άδειασμα της Βούλτεψη από βουλευτή της ΝΔ

«Δεν συμφωνώ, να σεβόμαστε τους εθελοντές»: Νέο άδειασμα της Βούλτεψη από βουλευτή της ΝΔ

Πολιτική
Καλλιάνος vs Βούλτεψη - άρχισαν τα συντροφικά μαχαιρώματα στη ΝΔ

Καλλιάνος vs Βούλτεψη - άρχισαν τα συντροφικά μαχαιρώματα στη ΝΔ

Ο Πληροφοριοδότης
Καλλιάνος προς Βούλτεψη, για τους εθελοντές: «Όχι» τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές

Καλλιάνος προς Βούλτεψη, για τους εθελοντές: «Όχι» τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές

Πολιτική
Εποχικοί πυροσβέστες κατά Βούλτεψη: Να κάτσει στο κλιματιστικό της

Εποχικοί πυροσβέστες κατά Βούλτεψη: Να κάτσει στο κλιματιστικό της

Πολιτική

NETWORK

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

healthstat.gr
Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

healthstat.gr
Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά – Νεκρός 27χρονος άνδρας

Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά – Νεκρός 27χρονος άνδρας

healthstat.gr
Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

ienergeia.gr
Με γοργούς ρυθμούς τα έργα στον ΑΗΣ Καρδιάς για το ΣΗΘΥΑ

Με γοργούς ρυθμούς τα έργα στον ΑΗΣ Καρδιάς για το ΣΗΘΥΑ

ienergeia.gr
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη

ienergeia.gr