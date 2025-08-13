Αίτημα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί η Αχαΐα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αίτημα προς τον αρμόδιο υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη απέστιλε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αχαΐα.
Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, ο περιφερειάρχης ζητά οι περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησής τους.
Το αίτημα του Νεκτάριου Φαρμάκη αφορά σε όλους τους πυρόπληκτους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.
