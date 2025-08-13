Games
Αίτημα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί η Αχαΐα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αίτημα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί η Αχαΐα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Φωτογραφία: Menelaos Michalatos / SOOC
Το αίτημα του Νεκτάριου Φαρμάκη αφορά σε όλους όσοι επήγησαν από τις φωτιές Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.

Αίτημα προς τον αρμόδιο υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη απέστιλε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αχαΐα.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, ο περιφερειάρχης ζητά οι περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησής τους.

Το αίτημα του Νεκτάριου Φαρμάκη αφορά σε όλους τους πυρόπληκτους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.

Δέιτε ΕΔΩ την εξέλιξη με τα πύρινα μέτωπα.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Εντολή για εκκένωση της Φιλιππιάδας - Σαρώνει η φωτιά Ζάκυνθο και Πάτρα, νέο μέτωπο στην Ηλεία

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Τι να κάνετε αν η φωτιά πλησιάζει το σπίτι σας – Οι συμβουλές της Πυροσβεστικής

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Φωτιά στην Αχαΐα -ΥΠΠΟ: Περιορισμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης (Εικόνες)

Χαρίτσης για τις φωτιές: Κυβέρνηση καμένης γης - Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο (Βίντεο)

Οργισμένα σχόλια σε ανάρτηση του Φωτήλα για τη φωτιά στην Αχαΐα

Γεροβασίλη για φωτιές: Κενό γράμμα οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα (Βίντεο)

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Μαίνεται η φωτιά σε Πάτρα, Χίο, Φιλιππιάδα – 15 πυροσβέστες τραυματίστηκαν

Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

