Αίτημα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί η Αχαΐα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αίτημα προς τον αρμόδιο υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη απέστιλε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αχαΐα.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, ο περιφερειάρχης ζητά οι περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησής τους.

Το αίτημα του Νεκτάριου Φαρμάκη αφορά σε όλους τους πυρόπληκτους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.

