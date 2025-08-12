Τσουκαλάς: Χρειάζεται ριζική αλλαγή υποδείγματος διακυβέρνησης

«Ενώ για την πλειοψηφία δεν βγαίνει ο λογαριασμός, κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης έχουν μόνιμο και ανοιχτό λογαριασμό με τα δημόσια ταμεία», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Πρόσφατη μελέτη μεγάλου πιστωτικού ιδρύματος έδειξε ότι η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας ενώ τα ονομαστικά εισοδήματα και ο πληθωρισμός αυξάνονται, οδήγησε το 2024 σε 800 εκατομμύρια περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις. Για φέτος προβλέπονται στο 1 δισεκατομμύριο. Συνεπώς το αφήγημα ότι οι φόροι μειώνονται δεν ισχύει» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

«Αντίστοιχα τα αποτελέσματα και στο τεκμαρτό εισόδημα, όπου 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες είδαν φορολογική αύξηση. Το βλέπουν κάθε χρόνο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς αυξάνονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Άρα το αφήγημα μιας κυβέρνησης που μειώνει φόρους και εισφορές δεν έχει βάση. Παρουσιάζουν μια λίστα 72 φόρων -έχουν γίνει κάποιες ελαφρύνσεις, δεν τις αρνούμαι- αλλά δεν είναι αυτή η μεγάλη εικόνα. Με τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας έχουμε "γδάρσιμο" της μεσαίας τάξης» πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Φέτος είναι η χειρότερη χρονιά σε σχέση με τους δείκτες που αποτυπώνουν πόσοι μπορούν να πάνε διακοπές, υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Σε μια χώρα με "βροχή" κοινοτικών πόρων από την πανδημία, όργιο μετακλητών υπαλλήλων και απευθείας αναθέσεων, η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη, το να πανηγυρίζει ότι κατέβασε το ποσοστό όσων δεν μπορούν να πάνε διακοπές από το 56% στο 47%, δεν την τιμά. Πανηγυρίζει για αυτήν την ελάχιστη μείωση, μια κυβέρνηση που εμφανίζει ότι έχει αλλάξει τη χώρα; Για πόσο ακόμη θα συγκρίνεται με την περίοδο των μνημονίων; Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας. Δεν διαχέεται ο πλούτος της οικονομίας στην κοινωνία, αλλά αντίθετα πάει σε λίγα καρτέλ. Ενώ για την πλειοψηφία δεν βγαίνει ο λογαριασμός , κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης έχουν μόνιμο και ανοιχτό λογαριασμό με τα δημόσια ταμεία. Χρειάζεται ριζική αλλαγή υποδείγματος διακυβέρνησης.

Η πλειοψηφία βλέπει να γίνεται ένα οικονομικό πάρτι λίγων , αλλά η ίδια να μην βγάζει τον λογαριασμό» τόνισε.

«Η υστέρηση ανάπτυξης και οι κοινωνικές ανισότητες είναι ένα πολύ επικίνδυνο μίγμα για τη χώρα» κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.