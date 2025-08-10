Games
Δημήτρης Κουτσούμπας: Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ

Βρέθηκε σε συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση και την Βίκυ Καρατζόγλου.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παραβρέθηκε το βράδυ της Κυριακής σε εκδήλωση-συναυλία της ΚΟΒ Αταλάντης του ΚΚΕ.

Εκεί βρέθηκαν, επίσης, ο Κώστας Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρωβουλευτής, οι Κώστας Μπασδέκης και Παναγιώτης Πολίτης, μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ και η Ανδριάνα Μπαφούτσου, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Φθιώτιδας του ΚΚΕ.

Ο Δ. Κουτσούμπας προσερχόμενος στην εκδήλωση έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη προς τον σκληρά αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό. Τώρα είναι η στιγμή της πιο μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης σε όλη τη χώρα, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, για να πιεστούν οι κυβερνήσεις, για να μη γίνουν πράξη τα επόμενα βρώμικα σχέδια του Νετανιάχου.

Στηρίζουμε τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, έχει όλο το δίκιο με το μέρος του. Θα βρισκόμαστε μπροστά σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε όλη την Ελλάδα, για να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015 για την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, κάτι που δεν το κάνει μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε συνεργασία, ιδιαίτερα η στρατιωτική συνεργασία, με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, ιδιαίτερα όσο συνεχίζεται αυτό το έγκλημα, η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Απόψε, εδώ από την Αταλάντη, όπως και σε άλλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, διατρανώνουμε, ενώνουμε τη φωνή μας με όλο το λαό, με όλους τους λαούς του κόσμου».

