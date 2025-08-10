Μητσοτάκης για τον οδικό άξονα Βόνιτσα-Λευκάδα: Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά, συνεχίζουμε

Πρόκειται για την παράδοση της νέας παράκαμψης του Αγίου Νικολάου.

«Ένα ακόμα έργο ολοκληρώθηκε», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή (10.08.2025) για την παράδοση της νέας παράκαμψης του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε βίντεο με τα πρώτα αυτοκίνητα που ταξίδεψαν, σήμερα, μέσω της νέας παράκαμψης του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

«Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε», έγραψε ο Πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/732005859811283/}