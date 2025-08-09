Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Φάμελλος: Ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ ο Μητσοτάκης

Φάμελλος: Ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ ο Μητσοτάκης
Όλα όσα επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε αναρτησή του στο X.

Ευθεία επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται το μείζον θέμα της Γενοκτονίας στη Γάζα. Ο ίδιος, μάλιστα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως ο πρωθυπουργός «δεν μπορεί να συγκαλύψει ότι λειτουργεί ως ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ».

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος με αναρτησή του επεσήμανε τα εξής:

«Χθες, μετά από μήνες Γενοκτονίας και Λιμού στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης τόλμησε να μιλήσει με τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης Μαχμούτ Αμπάς.

Σήμερα έγινε και η πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εδώ και πολλούς μήνες.

Ο κ. Μητσοτάκης, στριμωγμένος από την πάνδημη αντίδραση του Ελληνικού λαού στη φρίκη, που εξελίσσεται με δεκάδες θανάτους κάθε μέρα με ευθύνη Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, προχωράει σε δειλές κινήσεις.

Δεν μπορεί όμως να συγκαλύψει ότι λειτουργεί ως ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ.

Ακόμα και τώρα δεν τόλμησε να αναφερθεί στον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων και στην αναγκαία αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, όπως κάνουν πολλές δυτικές χώρες και όπως έχει ψηφίσει η ελληνική Βουλή από το 2015.

Too little, too late κύριε Μητσοτάκη.

Δεν είναι ώρα για μισόλογα. Ιδίως όταν επίκειται εισβολή Νετανιάχου στη Γάζα.

Οι θέσεις μας είναι καθαρές και διατυπωμένες εδώ και μήνες:

- Άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

- Κατάπαυση πυρός με τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιστροφή όλων των ομήρων.

- Ανθρωπιστική βοήθεια με διεθνή επίβλεψη.

- Πρόσκληση του Προέδρου Αμπάς στην ελληνική Βουλή.

- Ελληνική πρωτοβουλία Διάσκεψης για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.

- Επανεκκίνηση συνομιλιών στη βάση των συνόρων του 1967 για λύση δύο κρατών που θα συμβιώνουν ειρηνικά με τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού Κράτους.

Σε αυτά θα κριθεί ο κ. Μητσοτάκης.

Μπορεί; Θέλει;

Θα ακούσει τους χιλιάδες πολίτες που αύριο θα διαδηλώσουν υπέρ της Ειρήνης; Εμείς πάντως θα είμαστε μαζί τους».

Δείτε την ανάρτηση:

{https://x.com/sfamellos/status/1954185429705453709}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα από την Ελλάδα: Ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα από την Ελλάδα: Ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής

Ελλάδα
Αρχίζει πλέον η αμφισβήτηση Μητσοτάκη στη ΝΔ - Ποιοι παράγοντες το δείχνουν

Αρχίζει πλέον η αμφισβήτηση Μητσοτάκη στη ΝΔ - Ποιοι παράγοντες το δείχνουν

Παιχνίδια Εξουσίας
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για τη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για τη Γάζα

Πολιτική
Επίσκεψη Φάμελλου στους Παξούς - Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει τα σημαντικά τους προβλήματα στη Βουλή

Επίσκεψη Φάμελλου στους Παξούς - Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει τα σημαντικά τους προβλήματα στη Βουλή

Πολιτική

NETWORK

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

healthstat.gr
Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

healthstat.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

healthstat.gr