Φωτιά στην Κερατέα: Τηλεφωνική παρέμβαση του ΚΚΕ στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης

Φωτιά στην Κερατέα: Τηλεφωνική παρέμβαση του ΚΚΕ στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Το ΚΚΕ με παρέμβασή του για τη φωτιά στην Κερατέα απαιτεί άμεση ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεση.

Στη φωτιά στην Κερατέα βρίσκονται από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά δυνάμεις του ΚΚΕ.

Όπως ενημερώνει με σχετική του ανάρτηση το ΚΚΕ ο Γιάννης Γκιόκας, μέλος της ΚΕ και βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΚΚΕ, προχώρησε σε τηλεφωνική παρέμβαση στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, κατά την οποία ζήτησε να ενημερωθεί για το ποια είναι η κατάσταση της πυρκαγιάς και τι μέτρα έχουν παρθεί.

Το μέλος του ΚΚΕ, απαίτησε, παράλληλα, την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεσης καθώς η πυρκαγιά είναι μέσα σε οικισμούς της περιοχής.

{https://twitter.com/gt_kke/status/1953825101004091552}

Δείτε όλες τις εξελίξεις για τη φωτιά που καίει ΕΔΩ, στο Liveblog του Dnews.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

