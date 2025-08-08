Games
«Γαλάζια οικογένεια» με επιδοτήσεις 770.370 ευρώ για το 2024 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι επιδοτήσεις δεν είναι επιλήψιμες ασφαλώς, αρκεί εκείνος που τις λαμβάνει, να μπορεί και να αποδείξει ότι τις δικαιούται.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που έπαιρναν και παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πολλά μηδενικά. Σήμερα η «Εφ.Συν.» φέρνει στο φως ακόμα μία «γαλάζια» οικογένεια, καθώς οι επιδοτήσεις μοιράζονται σε πολλά μέλη της (εμφανίζονται να είναι, δηλαδή, όλοι, αδέλφια, γονείς και παιδιά, κτηνοτρόφοι-ιδιοκτήτες ζώων).

Αν θελήσει κανείς να ψάξει τι επιδότηση πήρε ο… γείτονάς του, υπάρχει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν αφήνει τίποτε στο σκοτάδι. Ο λόγος της -ενοχλητικής για κάποιους- διαφάνειας βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας: πλάι στο έμβλημα του αμαρτωλού Οργανισμού υπάρχει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία και αξιώνει προφανώς την πλήρη διαφάνεια στις επιδοτήσεις. Αλλωστε, «τα δημοσιοποιημένα στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα», αναφέρεται στη σελίδα των επιδοτήσεων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι τα στοιχεία της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν μόνο την τελευταία διετία από την ημερομηνία της αρχικής τους δημοσιοποίησης.

Εν αρχή ρίχνουμε μια ματιά στην καρτέλα της εν λόγω οικογένειας από τα Τρίκαλα, όπου φαίνεται ότι το 2024 έλαβε 627.831 ευρώ.

Σημαντικές επιδοτήσεις και για την αδελφή του, η οποία το 2024 έλαβε 89.928 ευρώ, ενώ το 2023 επιδοτήθηκε με 135.774 ευρώ.

Συνολικά, το 2024 η οικογένεια έβαλε στα ταμεία της 770.370 ευρώ.

Οποιος παίρνει επιδοτήσεις, δεν σημαίνει ότι παρανομεί. Προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά -πιο σωστά, πρέπει να προσκομίζει- και λαμβάνει το ποσό που του αναγνωρίζουν εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ολοι το ίδιο αναλογικά, χωρίς μεσάζοντες και πολιτικούς μεσολαβητές. Την ίδια ώρα πάντως είναι γνωστό ότι χιλιάδες γεωργοί και κτηνοτρόφοι στενάζουν εξαιτίας του συνδυασμού υψηλό κόστος - χαμηλές τιμές στις οποίες παίρνουν οι έμποροι τα προϊόντα τους.

