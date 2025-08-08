«Λέτε ψέματα»: Ένταση στο νοσοκομείο Ρόδου - Οργή γιατρών και νοσηλευτών κατά Γεωργιάδη

«Μπορεί ο υπουργός να λέει ό,τι θέλει, αλλά να μας λέτε ψεύτες;». Γιατροί και νοσηλευτές κατά Άδωνι Γεωργιάδη.

Ένταση επικράτησε στο νοσοκομείο της Ρόδου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Άδωνι Γεωργιάδη, όταν ο υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι «όσοι καταστροφολογούν για το νοσοκομείο λένε ψέματα», προκαλώντας την οργή γιατρών και νοσηλευτών που ήταν παρόντες στο Αμφιθέατρο.

«Μπορεί ο υπουργός να λέει ό,τι θέλει, αλλά να μας λέτε ψεύτες;», φώναξε ένας.

«Άρα δεν θέλετε διάλογο, κακώς μας καλέσατε να είμαστε παρόντες», είπε ένας άλλος, όπως ακούγεται και στο βίντεο που δημοσιοποιεί το rodiaki.gr.

{https://www.youtube.com/watch?v=vk1G7WrnSlg&t=13s}

Ακολούθησαν λογομαχίες, σε έντονο βαθμό, μεταξύ γιατρών/νοσηλευτών με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Μιχάλη Σοκορέλο.

Οι εκπρόσωποι γιατρών και εργαζομένων παρουσίασαν στον υπουργό, για ακόμα ακόμα φορά, στοιχεία για τις δραματικές ελλείψεις του νοσοκομείου, ωστόσο σύμφωνα με το rodiaki.gr ούτε ο κ. Γεωργιάδης ούτε και ο ΔΗΠΕάρχης Χρήστος Ροϊλός αποδέχτηκαν αυτά τα στοιχεία.