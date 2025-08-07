Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα»

«Δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη, τα δεκάδες γαλάζια σκάνδαλα, τη διαπλοκή, την κλοπή δημοσίου χρήματος και τις συνεχείς υποχωρήσεις σε διεθνές επίπεδο. »

Ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή το μεγάλο σκάνδαλο που έχει αποκαλυφθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την καθυστέρηση και την αδιαφάνεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τόνισε, το θέμα έχει εκθέσει τη χώρα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε όλη την Ευρώπη, ενώ η κυβέρνηση παραμένει σιωπηλή και αδρανής, αντί να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις και να αναλάβει τις ευθύνες της.

«Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο την κατάχρηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τους τίμιους Έλληνες αγρότες, αλλά φέρνει στο φως ένα ευρύτερο πρόβλημα διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων και ρουσφετιού, που έχει βαθιές ρίζες στο πολιτικό σύστημα της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του «Την στιγμή που οι δύο παραιτημένοι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μιλήσει ήδη δημόσια και είχαν ενημερώσει και τον κ. Μητσοτάκη! Και τα στελέχη τους με τις Ferrari - με αντικείμενο μέχρι χθες τους κοινοτικούς πόρους - παραιτούνται από στελέχη, αλλά όχι από μέλη της ΝΔ. Περίμεναν την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την έφοδο της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ασχοληθούν με το πλιάτσικο των γαλάζιων ακρίδων;»

«Το Politico ευθέως χρεώνει στον κ. Μητσοτάκη το μπλοκάρισμα της έρευνας για τους υπουργούς του. Κάτι ολοφάνερο, αφού έφτασε μέχρι και στην κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο και να κουκουλώσει τη δικογραφία που αναφέρει δεκάδες ονόματα υπουργών και ανώτατων στελεχών της ΝΔ. Τον ενημερώνω ότι δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά υποχρέωσή του:

- Η δημοσιοποίηση όλων των καταχραστών και των κλεμμένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Η επιστροφή των κλεμμένων, με κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων όσων παρανόμησαν.

- Η απαγγελία ποινικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

- Και βέβαια η ολοκλήρωση της συζήτησης της Προκαταρκτικής στη Βουλή για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορίδη. Ο Ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να κουκουλωθεί ένα σκάνδαλο κατάχρησης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ των τίμιων Ελλήνων και Ελληνίδων αγροτών.»

«Όσες προσπάθειες αποπροσανατολισμού και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε την κυβέρνηση που, παρά τις παρεμβάσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα και τη δικαστική έρευνα, προσπαθεί να κρύψει την υπόθεση πίσω από ασαφείς δηλώσεις και πολιτικές δικαιολογίες. Επιπλέον, κάλεσε σ επλήρη διαφάνεια, ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των ονομάτων των εμπλεκομένων και την επιστροφή των καταχρασθέντων χρημάτων, με την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων όσων παρανόμησαν. «Οι πολίτες απαιτούν δικαιοσύνη και λογοδοσία. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει το μήνυμα ότι η διαφθορά και το ρουσφέτι είναι αποδεκτά και κανονικοί τρόποι λειτουργίας του κράτους», τόνισε.

«Όσα μέτρα και αν μαγειρέψει ο κ. Μητσοτάκης για τη ΔΕΘ, δεν τον πιστεύει πλέον κανείς. Και τα στοιχεία του α εξαμήνου του 2025, επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζεται η κλοπή δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω των έμμεσων φόρων και των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια. Δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη, τα δεκάδες γαλάζια σκάνδαλα, τη διαπλοκή, την κλοπή δημοσίου χρήματος και τις συνεχείς υποχωρήσεις σε διεθνές επίπεδο.»

Τέλος, κάλεσε τον πρωθυπουργό να σταματήσει τις καθυστερήσεις και να προκηρύξει άμεσα εκλογές, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε μια προοδευτική κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη και να βγάλει τη χώρα από το τέλμα. «Η χώρα δεν αντέχει άλλο πολιτικές σκανδάλων, διαφθοράς και κοινωνικής αδικίας. Οι πολίτες ζητούν αλλαγή και δικαιοσύνη, και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό τους μέχρι να την πετύχουμε», κατέληξε.

