Ο Νίκος Δένδιας χαράζει τον οδικό χάρτη της επόμενης δεκαετίας - «Ώρα για μια νέα εθνική στρατηγική στην Άμυνα»

Ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε την αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σαφές μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και της αναγέννησης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στο συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030», που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής από τη Next is Now και τη Dome Consulting Firm. Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του αμυντικού σχεδιασμού της χώρας, με έμφαση στην εγχώρια καινοτομία, τη λειτουργική μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς αμυντικές εξελίξεις.

Το διεθνές σκηνικό και οι νέες απειλές

Ο Υπουργός έκανε λόγο για «εκρηκτικό περιβάλλον» στο διεθνές πεδίο, επικαλούμενος τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την απομάκρυνση των ΗΠΑ από το ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων και τις εστίες έντασης σε Μέση Ανατολή, Αφρική και Νότιο Καύκασο.

Όπως τόνισε, «η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να επαφίεται σε τρίτους. Πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Ανασχεδιασμός του αμυντικού μοντέλου – «Αλλάζουν όλα»

Ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε μια ριζική αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, όχι μόνο σε επίπεδο δομών και σχηματισμών αλλά – όπως σημείωσε – κυρίως σε επίπεδο κουλτούρας.

Αναφέρθηκε στη νέα φιλοσοφία που υλοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας «Ασπίδα του Αχιλλέα», ενός ολιστικού σχεδίου που περιλαμβάνει πέντε επίπεδα άμυνας (και πιθανή προσθήκη έκτου, δορυφορικού). Στόχος, η συγκρότηση μιας άμυνας σύγχρονης, ευέλικτης και τεχνολογικά προηγμένης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός στην απόφαση η Ελλάδα να εξασφαλίζει τουλάχιστον 25% ελληνική συμμετοχή στις μεγάλες εξοπλιστικές συμβάσεις, με πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα φρεγάτα Belharra, η οποία – όπως αποκάλυψε – θα είναι εξοπλισμένη με στρατηγικούς πυραύλους SCALP Naval, στοιχείο που εντάσσεται στην νέα αμυντική λογική.

ΕΛΚΑΚ: Η επανάσταση στην αμυντική καινοτομία

Κεντρικός πυλώνας της νέας προσέγγισης είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), μια πλατφόρμα που δεν επιδιώκει να αγοράσει έτοιμα προϊόντα, αλλά να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα μέσω της αγοράς καινοτόμων λύσεων από την εγχώρια βιομηχανία.

Όπως εξήγησε, το ΕΛΚΑΚ: Προκηρύσσει «προβλήματα» που τίθενται από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Υποδέχεται λύσεις από την αγορά και επιδοτεί την ανάπτυξη πρωτοτύπων.

Κρατά τα στρατιωτικά δικαιώματα των τεχνολογιών, αφήνοντας τα εμπορικά στους δημιουργούς.

Το αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Το πρώτο προϊόν του ΕΛΚΑΚ, το ελληνικής σχεδίασης αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», δοκιμάστηκε με επιτυχία στο Ανατολικό Αιγαίο και στη συνέχεια σε επιχειρησιακές συνθήκες στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, το σύστημα θα εγκατασταθεί σε όλα τα ελληνικά πολεμικά πλοία με κόστος περίπου 50% μικρότερο από το αντίστοιχο ξένο.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η απάντηση σε διαγωνισμό του ΕΛΚΑΚ για αυτόνομα θαλάσσια οχήματα (USV), όπου κατατέθηκαν 32 ελληνικές προτάσεις, ένδειξη – όπως είπε – ότι «το οικοσύστημα υπάρχει, είναι ζωντανό και περιμένει την ευκαιρία».

Σύνδεση άμυνας και οικονομίας – Η εθνική διάσταση

Ο Νίκος Δένδιας δεν παρέλειψε να τονίσει πως η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας έχει και οικονομική και εθνική διάσταση: «Η άμυνα έχει νόημα όταν μοχλεύει οικονομική ανάπτυξη. Ο κύριος παράγοντας ασφάλειας είναι η ισχυρή οικονομία. Ένα μόνιμα αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών είναι απειλή για την ασφάλεια.»

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη εθνικής συνεννόησης και στρατηγικής σύμπνοιας: «Μπορούμε να τα καταφέρουμε – αρκεί να πιστέψουμε ότι ο ουρανός είναι το όριο. Και ίσως και πέρα από αυτόν. Όπως μου είπε ένας φίλος, στρατιωτικός ηγέτης άλλης χώρας: “Πώς τα καταφέρατε;” – “Necessity”, μου απάντησε. Η ανάγκη. Αυτή είναι και για εμάς η δύναμη που μας ωθεί να πετύχουμε.»