Ο Σωκράτης Φάμελλος καλωσόρισε τον Νικόλαο Νυφούδη στην Επιτροπή Επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ

«Όλοι μαζί για να υπάρξει Προοδευτική διέξοδος και ελπίδα στην κοινωνία, απέναντι στη δυστοπία της δεξιάς» ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Με μία ανάρτηση και μία φωτογραφία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος καλωσόρισε στους κόλπους του κόμματος τον Νικόλαο Νυφούδη.

Έναν νέο επιχειρηματία, πρώην βουλευτή, με πλούσια πολιτική και αυτοδιοικητική εμπειρία, που «συστρατεύεται στην προσπάθειά μας για την αναγέννηση, τη διεύρυνση και την ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» όπως αναφέρει ο Νικόλας Νυφούδης.

«Όλοι μαζί για να υπάρξει Προοδευτική διέξοδος και ελπίδα στην κοινωνία, απέναντι στη δυστοπία της δεξιάς» καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελλος.

{https://twitter.com/SFamellos/status/1910301729066827968}

Ποιος είναι ο Νικόλαος Νυφούδης

Πρώην Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης µε Το Ποτάµι, Επιχειρηµατίας, Πολιτικός Επιστήµονας-Οικονοµολόγος

Επαγγελµατικά επιτεύγµατα

- Συνιδιοκτήτης του εστιατορίου Ανφαν Γκατέ στο Μουσείο Τέχνης του Τελλόγλειου Ιδρύµατος Τεχνών Α.Π.Θ., 2017.

- Συνιδιοκτήτης του εστιατορίου ΤΖΑΚΙ-ΗΟ στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, 2016.

- Συνιδιοκτήτης του πολυχώρου οίνου µε εξαγωγές στη Γερµανία, την Αυστρία και στη Μεγάλη Βρετανία The WineHouse στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 2015.

- Δηµιουργός και συνιδιοκτήτης της εταιρείας The Life Goddess στο Λονδίνο, η οποία εξάγει ελληνικά προϊόντα από 50 και πλέον µικρές επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ελλάδα. Η εταιρεία διατηρεί 2 εστιατόρια στο Κεντρικό Λονδίνο, 2011.

- Ιδιοκτήτης των Ασφαλιστικών Γραφείων Νυφούδης – Κανατάκη, 2008.

Επαγγελµατική Εµπειρία- Διδακτική Εµπειρία

- Επιστηµονικός Συνεργάτης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (2010-2011) και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (2009-2010).

- Συντονιστής οµάδων εργασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις θεµατικές της εθελοντικής αστυνόµευση, της εθελοντικής Πολιτικής Προστασίας και των πυροσβεστών (2009-2010). Συντονιστής οµάδας εργασίας για θέµατα ψηφιακής µετάβασης και µεταφορών (2010-2011).

- Επιστηµονικός Συνεργάτης του Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Σπύρου Βούγια (2009-2011).

- Λέκτορας στο DEI College, London School of Economics External Program (2007-2008).

- Λέκτορας στο New York College Θεσσαλονίκης (2007–2008).

- Λέκτορας στο North College Θεσσαλονίκης (2007).

Εκπαίδευση

- Υποψήφιος Διδάκτορας, Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2008

- Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες, University of Portsmouth, 2006

- Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005

Πολιτική Δραστηριότητα

- Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης με Το Ποτάμι

- Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων

- Τομεάρχης Εξαγωγών στο Ποτάμι, 2014-σήμερα.

- Υποψήφιος Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Μάιος 2014.

- Υποψήφιος Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης με Tο Ποτάμι, πρώτος επιλαχών, Σεπτέμβριος 2014.

- Δημοτικός Σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη, Σεπτέμβριος 2014.

- Δημοτικός Σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιανουάριος 2011.

- Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, 2011.

- Υποψήφιος Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Νοέμβριος 2010.

- Υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2006.

- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου & Υπεύθυνος Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Κεντρική Ένωση Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νεολαίας, 2001 – 2005.

- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Πυλαίας, 2000 – 2003.

- Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Πυλαίας, Οκτώβριος 2002.

Κοινωνική Παρουσία

- Μέλος της επιτροπής υλοποίησης και σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, 2014.

- Μέλος της επιτροπής διεκδίκησης τη Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, 2014.

- Μέλος της τριμελούς Ελληνικής επιτροπής για τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νέων στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003.

- Μέλος της κριτικής επιτροπής του 9ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες Πρεμιέρας», 2003.

- Επικεφαλής της ομάδας εργασίας με τίτλο «Ποιότητα στην Πληροφορία» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νέων, Κρήτη 2003.

- Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων με τίτλο «Europe without problems for people with disabilities», στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας, 2003.

- Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο για θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Θεσσαλονίκης, 2003.

- Μέλος της Ελληνικής Αποστολής για τη συμμετοχή της Ελλάδας το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων στα πλαίσια της Ισπανικής Προεδρίας, Μούρθια 2002.

- Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νέων στη Θεσσαλονίκη,2002.

- Μέλος της Ελληνικής Αποστολής για τη συμμετοχή στο Συνέδριο Νέων με τίτλο «YOUROPA-THE FUTURE OF EUROPE» στα πλαίσια της Δανέζικής προεδρίας, 2002.

- Συμμετοχή στην πολυμερή ανταλλαγή νέων στην Γαλικία της Ισπανίας, 2002.

- Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Νέων με τίτλο «The Enlargement-the Youth in the future of Europe», διοργάνωση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, Ισπανία 2002.

- Συμμετοχή στο διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Social Europe of citizens-role of non-governmental organizations in Europe», Θεσσαλονίκη 2002.

- Συμμετοχή στην πολυμερή ανταλλαγή νέων στην Ισπανία με τίτλο «The health issues in the Youth associations», Ισπανία 2002.

- Συν-διοργανωτής της πολυμερούς ανταλλαγής νέων στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Presentation of the Par Olympic Games», 2002.

- Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Λευκή Βίβλο των Νέων, Αθήνα 2001.

- Μέλος της Ελληνική Αποστολής για τη συμμετοχή στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλος