Μήνυμα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Όχι εκβιασμούς στο ΠΑΣΟΚ - Συναίνεση μόνο με διαβούλευση

Βολές Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και άγρια κόντρα με Γεωργιάδη.

Ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ολομέλεια, απαντώντας και στα όσα καταλόγισε το ΠΑΣΟΚ με την έναρξη της συνεδρίασης περί λαϊκισμού και της αντιπολίτευσης του «όχι» σε όλα.

«Έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα του «όχι» και του λαικισμού. Όπως συνηθίζετε να λέτε ο «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ». Aντί να ασχολείστε με τα «όχι» ΠΑΣΟΚ που είναι λογικά, ασχοληθείτε με προβλήματα χώρας. Οι επικοινωνιακές στρακαταστρούκες είναι παρελθόν», τόνισε αρχικά.

«Λέμε ένα «όχι» μεγαλοπρεπές γιατί δεν αξίζει αυτό στον λαό μια κυβέρνηση που τον υποτιμά. «Ναι» στην αλαζονεία και την περιφρόνηση του λαού δεν λέει η δημοκρατική παράταξη. Αν θέλετε συναίνεση θα υπάρχει διαβούλευση. Take it or leave it όχι στο ΠΑΣΟΚ. Εκβιασμούς δεν δεχόμαστε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε και στις αιτιάσεις του πρωθυπουργού, για την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που προβλέπει την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, λέγοντας πως τη ρύθμιση πρότεινε και η επιτροπή Μπεχράκη που είχε ορίσει το υπουργείο Εργασίας το 2020, ενώ επικαλέστηκε διαρροές σε δημοσίευμα της εποχής που εμφάνιζε την κυβέρνηση θετική στη διάταξη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν παχιά η σκιά στο λεφτόδεντρο τότε κύριε Γεωργιάδη; Τότε ήταν παχιά η σκιά και καθόσασταν από κάτω».

Αναφορικά με το επιχείρημα του πρωθυπουργού πως η ρύθμιση θα «αδειάσει» το ΕΣΥ από γιατρούς γιατί θα θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης από τα 62, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως είναι παροιμιώδης αυτός ο ισχυρισμός καθώς όπως υποστήριξε για να χρειάζονται 12 χρόνια στα βαρέα και ανθυγιεινά για να βγει κάποιος στη σύνταξη.

Η κόντρα με τον Γεωργιάδη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική συνολικά για την κατάσταση στο ΕΣΥ αλλά και για τη κυβερνητική διαχείριση των πόρων του Ταμείο Ανάκαμψης, απονέμοντας στην κυβέρνηση το «νόμπελ κοροϊδίας και αναξιοπιστίας».

Οι τόνοι ανέβηκαν, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και επιμένοντας πως το ΠΑΣΟΚ προτείνει να πατήσουμε ένα κουμπί και να φύγουν οι μισοί γιατροί στην σύνταξη. «Θερμά συγχαρητήρια, φανταστική ιδέα. Όλοι οι νομοί έχουν υπογραφή ΠΑΣΟΚ. Δικοί σας νομοί είναι όλοι αυτοί. Είχαμε τότε μνημόνιο γιατί μας είχε χρεοκοπήσει το ΠΑΣΟΚ στο Καστελόριζο».

Τα αίματα άναψαν για τα καλά όταν ο υπουργός Υγείας είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, πως δεν τον είδε στα πλάνα της κηδείας του Γιάννη Μπουτάρη. «Ίσως όταν βλέπετε Μητσοτάκη να το βάζετε στα πόδια. Εμφανίζεται ο Μητσοτάκης, εξαφανίζεται ο Ανδρουλάκης. Τον Μητσοτάκη δεν αντέχετε να δείτε και όποτε τον βλέπετε το βάζετε στα πόδια», σημείωσε.

«Το να χρησιμοποιείτε η μνήμη ενός ανθρώπου για τα σόου Γεωργιάδη είναι ντροπή. Εγώ δεν πήγα με πρωθυπουργικό αεροπλάνο, πήγα με το αεροπλάνο της γραμμής. Τίμησα έναν δήμαρχο που εσείς πολεμήσατε. Δεν αξίζει ο διάλογος επάνω σε αυτά τα ποταπά», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ τον εγκάλεσε πως «πανηγύρισε για τις αυξήσεις στα ενοίκια», αναφορικά με την αποστροφή του Άδωνι Γεωργιάδη, πως «αυτό είναι η αρνητική πλευρά μιας θετικής εξέλιξης της αύξησης των αξιών των ενοικίων».