Την Τήλο επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρώτο νησί παγκοσμίως που μηδένισε την ταφή απορριμμάτων και έλαβε την πιστοποίηση Zero Waste Cities, χάρη στο πιλοτικό πρόγραμμα Just Go Zero Tilos.