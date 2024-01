Σύμφωνα με πληροφορίες, αναβάλλεται η περιοδεία του Παλαιστίνιου υπουργού Εξωτερικών στην Ευρώπη και η επίσκεψή του στην Αθήνα.



Η περιοδεία του Παλαιστινίου Υπουργού Εξωτερικών Ριάντ Αλ Μάλικι στην Ευρώπη και η αυριανή επίσκεψη του στην Αθήνα, όπου θα είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, αναβάλλεται για το επόμενο διάστημα, καθότι παρατάθηκε η διάρκεια της διάσκεψης κορυφής μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής με την Ιορδανία και την Αίγυπτο στην Άκαμπα της Ιορδανίας.

Greek Foreign Minister George Gerapetritis will meet on Friday in Athens with Palestinian Foreign Minister Riyad Al-Maliki.



This is the third meeting of the two foreign ministers, with the first taking place in September on the sidelines of the UN General Assembly in New York.…