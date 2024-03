Και εντός της βρεττανικής επικράτειας έχει τεθεί θέμα -κυρίως από τα βρετανικά ΜΜΕ- η απόφαση του πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει την συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αφορμή φέρεται να αποτέλεσαν όσα είπε την Κυριακή σε συνέντευξή του στο BBC ο Έλληνας πρωθυπουργός, ότι δηλαδή «Θεωρούμε ότι τα Γλυπτά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα και ότι ουσιαστικά εκλάπησαν, άρα αυτό δεν είναι κατά την γνώμη μου ένα ζήτημα ιδιοκτησίας, το ζήτημα είναι η επανένωσή τους», αναδεικνύοντας το ζήτημα με το παράδειγμα διαμοιρασμού του κορυφαίου πίνακα... της Μόνα Λίζα να κοπεί στα δύο, και να εκτίθεται η …μισή στο ένα μουσείο και η άλλη μισή σε άλλο.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Sky News, οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν συμφωνηθεί με την προϋπόθεση ότι η ελληνική πλευρά δεν θα ασκούσε δημόσια πιέσεις για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Κατά συνέπεια, η ανάδειξη του θέματος από τον κ. Μητσοτάκη στο BBC ήταν αυτή που ερμηνεύτηκε από την βρετανική πλευρά ως «αθέτηση» αυτής της συμφωνίας, με συνέπεια την αντίδραση του Ρίσι Σούνακ.

O Βρετανός πρωθυπουργός «αντιπρότεινε» στην ελληνική πλευρά συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της βρετανικής κυβέρνησης, κάτι που φυσικά δεν έγινε δεκτό.

Η Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία αντέδρασε στη σύγκριση της Μόνα Λίζα του Έλληνα πρωθυπουργού, είχε δηλώσει χτες ότι ο κ. Σουνάκ θα απέρριπτε τις εκκλήσεις για την επιστροφή των αρχαίων ελληνικών αντικειμένων, που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Ερωτηθείσα μάλιστα, σχετικά με τους ισχυρισμούς του Έλληνα πρωθυπουργού περί ακύρωσης την τελευταία στιγμή χθες, η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αρκέστηκε να πει ότι «η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντική».

«Απ' όσο γνωρίζουμε, η πρόταση για συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό στη θέση του Ρίσι Σουνάκ εξακολουθεί να ισχύει» δήλωσαν.

'The meeting is off. We’re going round in circles with this one.'



GB News Political Editor @christopherhope reports Rishi Sunak has snubbed the Greek PM after he raised the return of the Elgin Marbles.



? Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 pic.twitter.com/rMjIuMyLhR