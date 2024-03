«Η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντική. Από τη συνεργασία μας στο ΝΑΤΟ, την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η παράνομη μετανάστευση, μέχρι τις κοινές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ντάουνινγκ Στριτ, με την ακύρωση της συνάντησης Ρίσι Σούνακ – Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Καταλήγοντας, έριξε την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι του κ.Μητσοτάκη, παραπέμποντάς τον στον αναπληρωτή του. «Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό για να συζητήσουν αυτά τα σημαντικά θέματα» διευκρίνισε από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει δημόσια την ενόχλησή του για την ματαίωση του προγραμματισμένου ραντεβού... Ενόχληση που αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις σύσσωμης της Αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με πηγές της ελληνικής κυβέρνησης, αφορμή της «απρεπούς κίνησης» Σούνακ, όπως την χαρακτηρίζουν, είναι οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και ειδικότερα τα όσα είπε στο BBC, όπου τόνισε ότι «Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν» παραθέτοντας το παράδειγμα με τη Μόνα Λίζα για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του. «Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία. Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;», διερωτήθηκε ο κ.Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξή του στο BBC.

Το βαθύτερο αίτιο για την στάση του κ. Σούνακ εκτιμάται ότι είναι η προσπάθεια του να συσπειρώσει το συντηρητικό κοινό στην Μεγάλη Βρετανία ενόψει των εκλογών στη χώρα που είναι προγραμματισμένες για το 2024 και με δεδομένο ότι στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται 20 μονάδες του υποψηφίου των Εργατικών, Στάρμερ.

Ουδείς, άλλωστε, στην ελληνική αποστολή πείστηκε από την δικαιολογία της Ντάουνινγκ Στριτ για το βεβαρημένο πρόγραμμα του Βρετανού πρωθυπουργού που επικαλέστηκαν για την ακύρωση της συνάντησης. Μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι το τηλεφώνημα έγινε στην διπλωματική σύμβουλο του κ. Μητσοτάκη, Μαρία Μπούρα, την ώρα που ο πρωθυπουργός συναντούσε τον κ. Στάρμερ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times δεν προτίθεται να σταθεί εμπόδιο σε μία ενδεχόμενη συμφωνία της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο.

Στη συνέντευξη που παραχώρηση ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Βρεττανικό Δύκτυο ενημέρωσης αποδίδει η «οικοδέσποινα» δημοσιογράφος Laura Kuenssberg

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε στα social media, «Η συνέντευξή μας με τον Έλληνα πρωθυπουργό που φαίνεται να ταρακούνησε την Ντάουνικ Στρίτ, ήταν αρκετό αρκετό ώστε να ακυρώσει τη συνάντηση του Σούνακ με τον @kmitsotakis».

Μάλιστα, η δημοσιογράφος είχε προαναγγείλει και τις τεραστίων διαστάσεων αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, «δεδομένου ότι αυτό έχει μακροχρόνιο ζήτημα ανάμεσα στις δύο χώρες ...» παραδέχτηκε

Our interview with the Greek PM that seems to have rattled Number 10 ?? enough to cancel Sunak’s meeting with @kmitsotakis expected today ! Huge reaction given this has been long running issue btw the two countries … https://t.co/BfwVji3akP