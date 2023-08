«Συγχαρητήρια στην Ινδία και στους Ινδούς φίλους μας για την ιστορική προσσελήνωση του διαστημικού σκάφους της Chandrayaan-3», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα!», προσθέτει.

Το ινδικό διαστημικό σκάφος προσεληνώθηκε σήμερα το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) στον τραχύ και ανεξερεύνητο Νότιο Πόλο της Σελήνης, σε μια αποστολή που θεωρείται κρίσιμη για τη εξερεύνηση της Σελήνης και για τη θέση της Ινδίας ως μια διαστημική δύναμη, λίγες μόλις ημέρες μετά τη συντριβή του ρωσικού διαστημόπλοιου Luna-25.

Έτσι, η Ινδία εισέρχεται πλέον στην κλειστή λέσχη των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων, λίγες ημέρες μετά την συντριβή του διαστημικού σκάφους της Ρωσίας στην ίδια ανεξερεύνητη, περιοχή της Σελήνης.

Το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη έπειτα από περιστροφή σε ανεξέλεγκτη τροχιά, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos.

Η ύπαρξη νερού στον φυσικό δορυφόρο της Γης αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη από τις μεγάλες διαστημικές δυνάμεις, επιτρέποντας ενδεχομένως μεγαλύτερα διαστήματα ανθρώπινης διαμονής στον πλανήτη, κάτι που θα επέτρεπε την εξόρυξη σεληνιακών πόρων.

Congratulations to #India ?? and our Indian friends for the historic Moon ? landing of Chandrayaan-3?



We look forward to welcoming the Prime Minister of India @narendramodi to #Greece this week!#Chandrayaan_3 #Ch3 @isro