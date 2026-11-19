Τι προϋποθέσεις τίθενται για να... αποφευχθούν παραιτήσεις!

Φρένο στο κυβερνητικό ξήλωμα υπουργών, υφυπουργών και κυβερνητικών στελεχών επιχειρεί να βάλει το Μαξίμου μετά και την στοχοποίηση του Β. Λιάκου και Ν. Τσάφου.

Έτσι θέτει δύο συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία θα αρχίζει η κυβέρνηση να συζητάει για αποπομπή κυβερνητικού στελέχους.

Πρώτον, η όποια υπόθεση διαφθοράς θα πρέπει να έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια υπουργικών ή άλλων καθηκόντων.

Δεύτερον, η όποια κατηγορία στο μέλλον θα πρέπει να αφορά προσωπικά το συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος και όχι τρίτο πρόσωπο όπως συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Λ.Ι.