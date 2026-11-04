Το μέγεθος της συμμετοχής είναι απρόβλεπτο.

Από τη Σερβία μέχρι τη Βραζιλία, η αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές (περίπου 70% και 80% αντίστοιχα) αποδείχθηκε στην πράξη ότι μπορεί να ανατρέψει πολιτικούς συσχετισμούς. Στον αντίποδα, η εικόνα της μεγάλης αποχής στη Βουλγαρία (73%) στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής υπενθυμίζει ότι η απουσία από την κάλπη μπορεί να αποδειχθεί εξίσου καθοριστική.

Δύο διαφορετικές εκλογικές συμπεριφορές, με κοινό παρονομαστή: Ο βαθμός συμμετοχής αποτελεί έναν από τους πιο δύσκολα προβλέψιμους παράγοντες κάθε εκλογικής αναμέτρησης.

Στην Ελλάδα, όπου τα κομματικά επιτελεία μελετούν δημοσκοπήσεις, συσπειρώσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων, υπάρχει μια παράμετρος που δεν χωρά εύκολα σε υπολογισμούς: πόσοι και ποιοι, τελικά, θα σηκωθούν από τον καναπέ για να πάνε στην κάλπη.

Η ηλικία και η οικονομική κατάσταση των ψηφοφόρων χωρίς ισχυρή κομματική ταύτιση που ταλαντεύονται αν και τι θα ψηφίσουν την Κυριακή των εκλογών θα καθορίσουν το αποτέλεσμα, όπως σχολιάζει έμπειρος δημοσκόπος συζητώντας με τη στήλη. Στο Μέγαρο Μαξίμου το ξέρουν και το λαμβάνουν υπόψη για τον καθορισμό της ημερομηνίας των εκλογών.

Α.